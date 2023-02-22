В Красноярском крае трехлетний ребенок утонул в наполненной ванне

Та самая ванна. Фото: прокуратура Красноярского края

В городе Бородино Красноярского края 22 февраля трехлетний мальчик утонул в наполненной ванне. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла в 7 часов утра. Мать утверждает, что нашла сына в наполненной ванной уже мертвым. По ее словам, трехлетний ребенок и раньше самостоятельно набирал ванную и забирался в нее.

Фото: СК по Красноярскому краю

В СК передают, что семья является благополучной. В ней воспитываются также дети 5 и 7 лет. Отец малышей в момент трагедии находился на работе – на вахте. Женщина с остальными детьми якобы спали.

Дом, в котором живет семья. Фото: прокуратура Красноярского края

Следователи же завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Однако в ведомстве «КП-Красноярск» сообщили, что проверяться будут все версии происшествия, в том числе и причастность матери к смерти сына. Свою проверку организовала и прокуратура.

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