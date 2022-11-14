Положение о проведении Конкурса детских рисунков ««Открытка Деду Морозу»

Утверждаю

Директор Красноярского филиала

АО «ИД «Комсомольская правда»

А.А. Истрати

18 ноября 2022 года

Принято решение о проведении на ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда»: радио «Комсомольская правда» (г. Красноярск 107,1 FM) и сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): KP.RU) Конкурса детских рисунков «Открытка Деду Морозу».

Конкурс «Открытка Деду Морозу» проводится на основе настоящего Положения. Организатором Конкурса в г. Красноярске является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Красноярского филиала (ИНН/КПП 7714037217/381143001). Адрес: 660022 г. Красноярск, ул. Никитина, д 3Б, тел (391) 206-96-50, электронная почта kraskp@phkp.ru, официальный сайт www.kp.ru , региональный раздел www.krsk.kp.ru

Настоящее положение публикуется на Интернет-сайте «Комсомольской правды» в региональном разделе www.krsk.kp.ru по адресу krsk.kp.ru/daily/27470/4676845/.

Основные положения подготовлены Организатором, который в случае объективной необходимости, оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения Конкурса «Открытка Деду Морозу» (далее Конкурс).

1. Цели и задачи Конкурса

Популяризация художественного творчества, полезного, интересного досуга, знакомство с литературой и живописью.

2. Участники Конкурса.

2.1. На Конкурс принимаются рисунки детей в возрасте до 14 лет, проживающих в Красноярском крае, республиках Хакасии и Тыва, родители которых (или иные законные представители), вовремя разместили рисунок в соответствующем разделе на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

2.2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в любом формате. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.).

Тематика конкурса – новогодняя: символы наступающего года – зайцы поздравляют Деда Мороза с Новым годом.

2.3. От каждого Участника в Конкурсе может участвовать не более 3 рисунков по заявленной тематике конкурса.

2.4. Принимая участие в Конкурсе, законные представители детей – авторов рисунков, дают согласие на размещение данных рисунков на сайте kp.ru в рамках Конкурса.

2.5. При загрузке рисунков на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU Участник Конкурса должен указать подлинную фамилию и имя ребенка – автора рисунка, контактный телефон и электронную почту родителей или иного законного представителя.

2.6. В поле «Описание» необходимо указать имя, возраст ребенка и по желанию, - описание рисунка, историю его создания, что делают на рисунке персонажи и т.д.

2.7. Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает:

- обязательное ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с настоящим Положением.

- свое согласие на размещение его рисунка на сайте Конкурса и дальнейшее использование рисунков в соответствии с настоящим Положением;

- свое согласие на то, что организатор Конкурса может в полном объеме использовать права, предоставленные в рамках настоящего Положения.

- свое согласие, что его имя, фамилия и отчество могут быть использованы публично (опубликованы на сайте, в социальных сетях, в информационных материалах, наружной рекламе и т.п.) без дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.

- свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных Участником в анкете на участие в конкурсе. Участник предоставляет право Организатору конкурса совершать с его персональными данными и персональными данными ребенка любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Этапы Конкурса.

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения Конкурса:

3.1. Первый этап:

С 18 ноября 2022 года – регистрация заявок Участников Конкурса

- Размещение информация о Конкурсе на сайте KP.RU (Красноярск) - KRSK.KP.RU,

- Публикация Положения о проведении Конкурса и образца Заявки на участие в Конкурсе для потенциальных Участников.

- Формирование соответствующего раздела на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

3.2. Второй этап:

С 18 ноября по 9 декабря 2022 года – сбор рисунков, информирование о ходе конкурса на сайте KRSK.KP.RU, в социальных сетях «Комсомольской правды» и Партнера.

3.3. Третий этап:

12 декабря – 19 декабря 2022 года – голосование.

3.4. Четвертый этап:

20 декабря - подведение итогов и выявления победителей Конкурса «Открытка Деду Морозу».

3.5. Пятый этап:

С 21 по 30 декабря состоится награждение Победителей Конкурса «Открытка Деду Морозу». Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.

3.6. Шестой этап:

До 30 декабря 2022 года – итоговые публикации с комментариями победителей и партнеров Конкурса в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU, в социальных сетях «КП» и Партнера.

4. Условия участия в Конкурсе и подарки.

4.1. На основании поданной Заявки организатор Конкурса размещает рисунок Участника в разделе «Голосование».

4.2. Организатор оставляет за собой право увеличения срока регистрации Участников Конкурса, изменить даты подведения итогов и награждения.

4.3. Организатор Конкурса обязуется контролировать и координировать проведение Конкурса, подвести итоги и наградить Победителей, оценить представленные на Конкурс рисунки в соответствии с требованиями настоящего Положения, распространить информацию о Конкурсе и о его итогах.

4.4. Победителями становятся 25 рисунков Участников, набравшие наибольшее количество голосов аудитории Конкурса «Открытка Деду Морозу» на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

Голосование – авторизованное: чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на сайте, через Яндекс-почту, аккаунт в социальной сети – «Одноклассники» и «ВКонтакте».

4.5. Победители Конкурса «Открытка Деду Морозу» получают памятные дипломы и подарки от Организатора и Партнера – продукты к Новогоднему столу, сувениры наступающего года, стоимостью не более 4 000 рублей. Победители Конкурса из Красноярска, ближайших населенных пунктов (до 50 км) и желающие смогут получить дипломы и подарки лично во время Церемонии награждения в редакции «Комсомольской правды» в Красноярске. Победителям конкурса из Хакасии, Тувы, а также населенных пунктов края, расположенных за 50 км и более от Красноярска, подарки и дипломы будут вручены в одном из магазинов «Батон» (ГК «Красный Яр»). Если в населенном пункте ГК Красный Яр не присутствует, отправлены по почте в декабре 2022 года. Организатор Конкурса вправе изменить состав праздничного комплекта иногородним Победителям Конкурса, которые будут получать подарки по почте (заменить продовольственные товары с ограниченным сроком хранения на непродовольственные).

4.6. Педагоги школ и детских садов, предоставившие на Конкурс не менее 10 детских рисунков своих воспитанников, имеют право получить именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Открытка Деду Морозу» Участника/Победителя Конкурса.

5. Прочие положения.

5.1. Компенсация за полученный/неполученный Подарок Победителям не предоставляется. Денежный эквивалент Подарка не вручается и замена на другой подарок не производится.

5.2. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку Победителя и участников Конкурса. Победители Конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе медиапродуктов (газеты, сайты, ТВ, радио, страницы сообществ в социальных сетях и мессенджеров) организатора Акции, партнеров Акции и других СМИ.

Участие Победителей Конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование дается Организатором Конкурса, как его составителем.