9-летний Павел Зилев из Красноярска стал третьим в суперфинале шоу «Голос.Дети»

Фото: скриншот из видео выступления Павла, Первый канал

9-летний Павел Зилев из Красноярска пошел в тройку суперфиналистов шоу «Голос.Дети». Он спел песню «Позови меня тихо по имени», и в результате за него проголосовало 14,6% зрителей.

Финал шоу прошел 22 февраля на Первом канале, по красноярскому времени уже ночью. Днем перед этим в социальных сетях администрации города жителей призывали поддержать юного красноярца.

От каждого наставника сначала выступило по три участника. Павел спел на русском языке песню группы «Парк Горького» Moscow Calling и прошел в суперфинал. Его итоговое выступление было резко другим. Мальчик исполнил композицию группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени», на сцене он появился в белой рубахе, штанах и босиком.

Лучшей по итогам зрительского голосования стала Анна Доровская. Она выступила с песней Юлии Савичевой «Высоко» и набрала 52,8% голосов.

Напомним, что на шоу Павел попал после того, как исполнил на слепом прослушивании песню «Трава у дома». В свою команду его забрала певица Максим. На конкурс воспитанник краевого Дворца пионеров поехал с мамой и учителем. Его отец сейчас находится в зоне СВО.

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Павел выступал с песней группы «Звери» - «Районы-кварталы» на слепых прослушиваниях. Исполнение школьника понравилось певице МакSим, которая повернулась к мальчику и взяла его в свою команду. В жюри помимо нее сидели рэпер Баста и Егор Крид. (подробнее)