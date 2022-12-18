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Звезды18 декабря 2022 3:21

Восьмилетний красноярец прошел в команду МакSим в шоу «Голос. Дети»

Спел «Районы-кварталы»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Скриншот из видео выступления Павла Зилева. Фото: 1tv.ru

Скриншот из видео выступления Павла Зилева. Фото: 1tv.ru

8-летний мальчик из Красноярска Павел Зилев прошел в шоу «Голос. Дети». Юного исполнителя в свою команду взяла певица МакSим.

Павел выступал с песней группы «Звери» - «Районы-кварталы» на слепых прослушиваниях. Исполнение школьника понравилось певице МакSим, которая повернулась к мальчику и взяла его в свою команду. В жюри помимо нее сидели рэпер Баста и Егор Крид.

Павел рассказал, что песню выбрал сам, а ирокез ему сделала мама, чтоб подчеркнуть стиль выбранной песни. Сейчас мальчик учится в третьем классе и участвует в ансамбле детской песни «Звездный дождь».

Красноярца во время выступления яро поддерживали родственники. Уже после песни Баста спросил Павла об отце, мальчик ответил, что сейчас его папа участвует в СВО.

Также Павел признался, что сильно волновался, поэтому не исполнил песню так, как планировал. Несмотря на это, МакSим была настолько тронута исполнением красноярца, что даже обняла его. Посмотреть выпуск с Павлом Зилевым можно здесь.

Шоу-бизнесОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ