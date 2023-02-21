«Втирала соль в кожу и била скалкой»: в Красноярске на мать-садистку завели уголовное дело за издевательства над шестилетней дочкой

Жительница Красноярска втирала соль в кожу шестилетней дочери и избивала ее скалкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в отношении местной жительницы завели уголовное дело за истязание шестилетней дочери. Об этом сообщают краевые СК и прокуратура.

Так, в сентябре 2022 года 39-летняя мамаша из-за непослушания девочки начала ее бить. В прокуратуре передают, что садистка втирала в кошу ребенка поваренную соль, ставила на колени на нее же, избивала ремнем, зарядным устройством и скалкой.

Тревогу забила соседка женщины. Она слышала плач девочки и крики о помощи, после чего 14 ноября обратилась в ПДН. Известно, что отец ребенка с семьей отношения не поддерживает. Потому защитить девочку было просто некому.

На проверку у полицейских ушло две недели. После чего девочку они из семьи забрали, сейчас малышка находится в Краевом центре семьи и детства. Мать же свою вину не признает, ее отпустили домой под подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае мать-одиночка избила восьмилетнюю дочь за нежелание учить буквы

В поселке Рощинский Курагинского района Красноярского края в отношении 29-летней матери-одиночки, избившей дочь, завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД, женщину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. (подробнее)

Заботилась только о сыне, а дочь избивала ремнем с карабином: в Красноярском крае осудили мать, которая издевалась над 8-летней девочкой

В Красноярском крае осудили 29-летнюю девушку, которая издевалась над 8-летней дочерью. Об этом сообщает региональная прокуратура. (подробнее)

В Красноярском крае мать привязала на веревку 7-месячную дочь к стулу и бросила

В Железногорске возбуждено уголовное дело на 22-летнюю мать, которая издевалась над семимесячной дочкой. Девушка воспитывала малышку одна и не только не ухаживала за ней, но и жестоко обращалась с новорожденной. (подробнее)