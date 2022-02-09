В Красноярском крае мать-одиночка избила восьмилетнюю дочь за нежелание учить буквы Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Рощинский Курагинского района Красноярского края в отношении 29-летней матери-одиночки, избившей дочь, завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД, женщину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В полицию обратилась социальный педагог школы, в которой училась девочка. Она нашла следы побоев на теле второклассницы. Малышка рассказала, что мама избила ее за нежелание учить буквы.

В гости к сельчанке пришли сотрудники ПДН, они выяснили, что вместе с 8-летней девочка женщина воспитывает младшего сына. Мать свои родительские обязанности исполняла выборочно – заботилась только о сыне. Дочь она периодически избивала за провинности, не кормила, и постоянно оставляла в одиночестве, но запрещала гулять на улице.

В МВД по Красноярскому краю отметили, что семью взяли на учет в ПДН в 2019 году, но в 2020 году сняли, так как женщина пошла на путь исправления. При этом сельчанка не работала, живя на «детские» пособия.

- В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, органами опеки решается вопрос об изъятии детей из семьи, - добавили в пресс-службе краевого МВД.

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