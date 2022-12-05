Заботилась только о сыне, а дочь избивала ремнем с карабином: в Красноярском крае осудили мать, которая издевалась над 8-летней девочкой

В Курагинском районе осудили издевавшуюся над дочерью мать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осудили 29-летнюю девушку, которая издевалась над 8-летней дочерью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина жила в поселке Рощинский Курагинского района с 8-летней дочерью и 6-летним сыном. Еще в 2019 году семью поставили на учет в ПДН, но в 2020 году сельчанка пошла на путь исправления. Правда на работу так и не устроилась, живя на «детские» выплаты от государства.

В 2021 году женщина начала избивать дочь. Она избивала ребенка расческой и ремнем с металлическим карабином, однажды и вовсе обрезала ей косу за то, что та порезала шорты. Поводы мать особо не искала, по словам собой девочки, было достаточно того, что она не хотела учить буквы.

В итоге у девочки нарушилось психическое развитие и формирование личности. Она начала прогуливать школу, не делала уроки. Состоянием ребенка озаботилась социальный педагог – она заметила изменения в поведении и побои на теле. Она и вызвала полицию.

К своему сыну сельчанка, к слову, относилась гораздо теплее. Однако у матери забрали обоих детей, сейчас они находятся в детском доме.

Во время следствия и суда женщина свою вину так и не признала. Суд же признал ее виновной по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ей назначен 1 год исправительных работ с удержание 10% от зарплаты.

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