Поднес автомат к животу: красноярец скрутил пьяного мужчину, угрожавшего расстрелом посетителям почты

В Красноярске пьяный мужчина угрожал посетителям почты автоматом. Фото: МВД по Красноярскому краю

12 января в Красноярске задержали пьяного мужчину, угрожавшего посетителям отделения почты автоматом. В МВД по краю сообщают, что парень поругался с другим посетителем.

Все произошло в почтовом отделении на улице Алексеева. Пьяный мужчина устал стоять в очереди и начала буянить. С ним в словесную перепалку вступил другой мужчина. Слово за слово и в один момент скучный вечер перестал быть томным, ведь нетрезвый посетитель достал автомат.

Несмотря на демонстрацию оружия, оппонент не испугался, более того, он продолжил ругаться с вооруженным дебоширом даже когда тот навел дуло автомата на него. Хотя, судя по видео, остальные посетители тоже не особо смутились при виде нетрезвого человека с автоматом в руках.

Нарушителем спокойствия оказался 37-летний житель Красноярска. Его доставили в отделение полиции вместе с тем самым автоматом, который, в свою очередь, оказался охолощенным и непригодным для стрельбы.

Однако уголовное дело пока не заведено. Что грозит любителю продемонстрировать большой ствол – пока неясно:

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В результате происшествия клиенты и сотрудники Почты не пострадали. Наши сотрудники действовали по инструкции и сразу же вызвали правоохранительные органы. Сейчас мы оказываем им полное содействие в выяснении обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе "Почты России".