В Хакасии мужчина незаконно продал 33,5 килограмма золота на 137,4 миллиона рублей

Фото: МВД по Хакасии

В Хакасии выявили мужчину, который незаконно продал 33,5 килограмма золота. Об этом сообщает МВД по Республике.

Фото: МВД по Хакасии

На данный момент известно, что 37-летний житель Красноярска с декабря 2020 года по январь 2022 года, работая на прииске, продал золота на 137,4 миллиона рублей.

В отношении мужчины завели два уголовных дела по статье «незаконный оборот драгоценных металлов». Старателя поймали сотрудники ФСБ.

Личность мужчины установлена. Как сообщили «КП-Красноярск» в республиканском МВД, его сейчас допрашивают следователи. Мера пресечения пока не объявлена. Как именно и кому красноярец продавал драгоценный метал устанавливается.

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