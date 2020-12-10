В машине жителя Якутии нашли золото на 7 миллионов рублей

Золото изъяли и обратили в доход государства Фото: Мария ЛЕНЦ

Золотой груз обошелся жителю поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии в два года условно.

Напомним, при досмотре сотрудники ФСБ России нашли в его автомобиле «Toyota Corolla» свыше трех килограммов природного россыпного шлихового золота. Ранее оперативника поступила информация по своим каналам, что подозреваемый незаконно хранит драгоценный металл и собирается его продать.

«Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении перевозившего золото водителя возбудили уголовное дело, его обвинили в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. В судебном заседании он согласился с предъявленным обвинением. В итоге Алданский районный суд признал его виновным в незаконном хранении золота и вынес приговор – два года лишения свободы условно.

Изъятое золото было обращено в доход государства.

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