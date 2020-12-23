«Нашли кусок космической ракеты и все заболели» - примерно такие страшилки появились в якутских социальных сетях несколько дней назад. Будто бы жители села Себян-Кюель Кобяйского района (центр Якутии) отправились искать фрагмент, который отвалился от космической ракеты-носителя, и после этого получили сильное отравление.Местные жители тут же стали обсуждать это, многие приняли информацию на веру. Но насколько она соответствует действительности? Министерство экологии Республики Саха (Якутия) назвало слухи фейком. Минздрав тоже провел проверку и внезапно заболевших не обнаружил.- Я сама лично принимала участие в поиске фрагментов, остальные жители поселка не участвовали в данной операции. На сегодняшний день заболевших людей в наслеге нет. Просьба не распространять ложную информацию, - прокомментировала информацию глава села Себян-Кюель Таисия Кейметдинова.Добавим, что речь идет о фрагменте ракеты-носителя «Союз-2.1б». 18 декабря он стартовал с космодрома «Восточный» в 15:26 по московскому времени. Ее задачей было доставить на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb. Запуск и весь полет с отделением разгонных блоков до вывода спутников на орбиту прошел в штатном режиме. Одна из отделившихся ступеней и упала в центре Якутии.