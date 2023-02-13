Норильск завалило сугробами вдвое выше человеческого роста

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Жители Норильска столкнулись с аномальными снегопадами. Северный город завалило снегом по вторые этажи – в некоторых местах, по словам очевидцев, сугробы превышают человеческий рост, иногда в два-три раза. В одном случае водителю снегоуборочной машины даже пришлось выкапывать из снега другую снегоуборочную машину.

Отметим, что в Норильске сейчас объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Синоптики сообщают, что в городе ожидается очень сильный южный ветер с порывами ветра до 28 метров в секунду и метель.

Фото: соцсети

Из-за непогоды жители также не могут улететь из снежного плена: в аэропорту задерживают рейсы, которые не могут вылететь из-за сильного ветра и плохой видимости. Задержано уже как минимум три рейса в Москву, Новосибирск и Красноярск – вылета ожидает больше 400 человек.

Фото: соцсети

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«Утро в Норильске начинается не с кофе» - шутят в соцсетях и выкладывают фотографии своих передвижений по городу. Сейчас, когда снегопад закончился, он больше похож на муравейник. В огромных сугробах, в некоторых местах они достигают 8-10 метров высотой, десятки ходов и тропинок.

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Норильск приходит в себя после снегопада. Несколько дней его заметала снежная пурга. И даже для местных подобное из ряда вон. Таких сугробов, да еще в начале зимы, они не припомнят.