Роют ходы в двухметровых сугробах: как выглядит Норильск после трех дней беспрерывного снегопада

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Норильск приходит в себя после снегопада. Несколько дней его заметала снежная пурга. И даже для местных подобное из ряда вон. Таких сугробов, да еще в начале зимы, они не припомнят. Первые дни передвигаться по улицам людям приходилось вплавь по рыхлому снегу, а чтобы добраться до машин – рыть туннели. Все эти моменты фотограф Ирина Яринская запечатлела на свою камеру и рассказала «Комсомолке», как заполярный город уходил под снег и превращался в сугроб:

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Эти фотографии были сделаны в самый пик 30 ноября - 1 декабря. Зима приходит в Норильск рано, но снег не в таком количестве. Он обычно распределяется на все три месяца и только в конце зимы обычно большие сугробы. А сейчас за раз столько выпало.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Мне очень нравится эти красивые снежные шапки, сугробы. Все это похоже на зимнюю сказку. Особенно когда утром выходишь, люди еще ничего не протоптали и вокруг снежные барханы.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Дети развлекаются! Это самые первые дни. Тогда навалило много снега, получился «пухляк» (рыхлый снег) выше пояса. Когда по нему проходишь, будто по морю плывешь. Здорово было! Мальчик на фото скатывался на спине и головой потом занырнул в сугроб.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Мужчина возле гаража откапывает проход к своему гаражу лопатой, а вокруг сугробы выше человеческого роста. Многие делали в сугробах туннели, проходы, чтобы можно было пробраться, пройти куда-то.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Снега было еще по колено, потом стало больше. Чтобы сойти с тротуара и перейти дорогу, людям приходится протаптывать путь. Мужчина и женщина так дошли до конца тропинки, увидели, что переправы нет и пошли сами топтать.

Молодая мама с ребенком пытается пройти по тропинке, где раньше была пешеходная дорожка между газонами. Проход узкий, санки то и дело застревают.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

На месте, где был газон, огромная куча снега. Здесь его никто не будет чистить, поэтому и скопилось столько много.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Одиннадцатый час утра. Женщина-дворник с лопатой и метлой во дворе оценивает фронт работ. В первую очередь они очищают крыльцо подъезда, чтобы можно было выйти. А то бывает, не можешь выйти из подъезда, потому что за ночь намело столько снега.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Многие свои машины не откапывали, оставили так. Ведь даже если откопаешь, куда ты поедешь? Застрянешь сразу. Ведь снегоуборочная техника в первую очередь очищала центральные дороги, потом подъездные пути к детским садам и школам и уже по возможности дворовые территории.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Мужчины возвращаются по узкой тропке. Скорее всего, машины проведали в гаражах. Откапывать пока нет смысла, ведь синоптики пообещали еще снегопады. Решили потом вскладчину нанять трактор и все расчистить одним махом.

Для многих норильчан такие снегопады – дело привычное, просто в начале зимы еще столько зараз не выпадало. Техника и не успевает расчищать.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Одни ругают такую погоду, а кому-то в радость! Весело! Могут понырять в сугробы. Не только дети, но и взрослые.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Сейчас уже все наладилось, обстановка гораздо лучше. Снег уже не падает круглосуточно и без остановки. Многое успели очистить. Возвращаемся к привычной жизни!

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

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