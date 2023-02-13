Красноярск вновь вышел в лидеры по загрязненности воздуха в мире

Красноярск вновь стал лидером по загрязненному воздуху в мире Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск второй раз за неделю оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха по версии портала IQair. Краевая столица обогнала мегаполисы Индии, Пакистана и Монголии.

13 февраля Красноярск обогнал в списке самых грязных городов столицу Северной Македонии – Скопье, индийский Мумбаи, пакистанский Лахор, итальянский Милан и киргизский Бишкек. По индексу загрязнения дышать воздухом в Красноярске «очень вредно».

Скриншот: с сайта IQair

Последний раз Красноярск возглавлял рейтинг городов с самым грязным воздухом 6 февраля. Тогда горожане жаловались не только на едкий смог, но и на общее плохое самочувствие, кашель и головную боль.

Добавим, что на выходных Роспотребнадзор провел мониторинг качества воздуха в Красноярске. Оказалось, что в городе концентрация взвешенных частиц в 4 раза выше нормы. Кроме того, до понедельника действовал режим НМУ.