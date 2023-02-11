В воздухе Красноярска концентрация взвешенных частиц в 4 раза выше нормы Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском воздухе выявлено превышение концентрации взвешенных части (пыли) в разы. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства провели мониторинг качества воздуха в пяти городах, где 10 февраля был введен режим НМУ. Результаты следующие:

- Красноярск – по содержанию взвешенных частиц РМ2,5 превышение - от 2,8 до 4,1 раз, взвешенных частиц РМ10 - от 1,5 до 2,2 раза.

- Минусинске – превышение нормы взвешенных веществ в 1,2 раза, оксида углерода в 1,2 раза.

- Назарово – превышение взвешенных частиц РМ2,5 - в 1,9 раз, взвешенных частиц РМ10 - 1,3 раза.

- в Ачинске – взвешенных частиц РМ2,5 - в 2,5 раз, взвешенных частиц РМ10 - 1,5 раз.

Таким образом выяснилось, что в Красноярске самый грязный воздух из всех городов с «черным небом». Напомним, что режим НМУ продлится до понедельника. Данных по Лесосибирску пока нет.