С 10 февраля режим НМУ вводится в пяти городах Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 февраля 2023 года режим НМУ будет введен в Красноярске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Назарове. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

Режим «черного неба» начнет действовать с 19:00 часов 10 февраля. Продлится он все выходные и завершится только в 19:00 часов 13 февраля. Не исключено, что режим будет продлен.

Роспотребнадзор добавил, что специалисты ведомства усилили мониторинг атмосферного воздуха в обозначенных городах. Напомним, что предыдущий режим НМУ закончился только на текущей неделе – 6 февраля.