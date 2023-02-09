Красноярский флагшток с триколором официально признали самым высоким в России. Фото: правительство края

Красноярский флагшток на Николаевской сопке с триколором официально признан самым высоким в России. Об этом сообщили в правительстве края. Регистрационное свидетельство вручили лично в руки губернатору Александру Уссу в торжественной обстановке.

Таким образом можно считать, что в споре между Красноярском и Санкт-Петербургом поставлена точка. Напомним, что уже после установки конструкции высотой в 100 метров появилась информация, что на арене футбольного клуба «Зенит» стоит шпиль высотой 105 метров. Теперь, получается, это не совсем так.

Для сравнения: мачта с государственным флагом страны в Благовещенске – 75 метров, Грозном – 73,5 метра, Великом Новгороде – 60 метров, на Поклонной горе в Москве – 50 метров.

Флагшток-рекордсмен был установлен в конце декабря. Размеры триколора составляют 33 на 22 метра, вест 84 килограмма. Его сшили, кстати, в том же Санкт-Петербурге. Но вскоре он порвался, пришлось снять на реставрацию. После его вернули на место.

Добавим, что место выбрали знаковое. Отсюда, со смотровой площадки, виден почти весь город, как на ладони. Специалисты пробурили и забетонировали 20 скважин глубиной по 6 метров. Затем установили основание, способное удержать 74 тонную конструкцию из стали. Помимо художественной подсветки сооружение обеспечили сигнальными огнями, чтобы в ночное время были видны его габариты для авиации. Также установили датчики, измеряющие силу и направление ветра – при сильных порывах высота флага корректируется.