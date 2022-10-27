В Красноярске мама перекрасила волосы в синий цвет в знак протеста против требования учителей о «нормальной» прическе дочери

Ангелина и ее мама Анна. Фото: из семейного архива

Школа, о которой идет речь, считается очень престижной, находится в самом центре Красноярска. Но это не важно - по прописке здесь учится и местная элита, и привозят детей из других районов – машины родителей на аварийных «сигналках» (парковаться в центре негде), стоят напротив ее входа утром, в пересменок, и вечером. Одним словом, школа как школа, ни с какими-то особенными правилами. Но именно здесь маленькая история вылилась в большой скандал. Когда четвероклассница Ангелина Васильева (имя меняем по просьба родителей, - прим. Ред). заявилась на уроки с двумя яркими синими прядями.

«Отрываются только на моём ребенке»

- Ангелине 10 лет, она перешла в этом году в четвертый класс. Честно говоря, это наш далеко не первый опыт окрашивания волос. В прошлом учебном году я прядки у лица ей осветляла, они были такие рыженькие. Летом они были розовые. А к осени она захотела сделать что-то более интересное и выбрала бирюзовый оттенок. Мы не думали, что будут из-за этого такие проблемы, сейчас дети любят волосы окрашивать, челки – розовые, синие цвета. Что такого? – недоумевает мама школьницы, Анна.

Первые звоночки раздались сразу же в начале сентября, после классного часа на Дне знаний:

- Учитель спросила у Ангелины, когда она перекрасится в нормальный цвет. На что моя дочь спросила, зачем? Ведь ей так нравится. После этого все и началось. У всех на входе проверяют сменку, ей заявляют, что еще раз так придешь, и на занятия не пустим. Либо только с мамой. Затем завуч приходила в класс и при детях заявила, что Ангелина - как Фиона из Шрека (фантазийный персонаж из мультфильма – прим.ред). Пригрозила - если она не уберет это все со своей головы, то их классный руководитель останется без зарплаты. Но при этом мне никто не звонил, на беседу к учителям, психологу и директору не звал. Конечно, я попыталась пообщаться с классным руководителем, но она что-то невнятное ответила про внешний вид. А учителя постоянно напоминали о том, что такой цвет волос – это несерьезно, нужно перекраситься, иначе на занятия перестанут пускать...

К процессу Анна подключила директора, - точнее, попросила классного руководителя организовать им встречу на троих. К ней она подготовилась основательно.

«Что же вы не ходите тогда с синими волосами, если это норма?»

- Я изучила федеральные законы, пообщалась с юристами. У нас в стране нет закрепленной нормы, согласно которой школа может требовать от учеников только натуральных оттенков на волосах. Ну а чтобы избежать вопроса «Что же вы не ходите тогда с синими волосами, если это норма?», я добавила и себе несколько синих прядей. Так и пришла! Разговора адекватного не получилось – мне заявили, что все это первые звоночки и «непонятно что из нее вырастет». Я спросила у директора, разве цвет волос влияет на умственные качества, разве это влияет на поведение? Вот я перед вами сижу с синими волосами, я стала из-за этого хуже? На что я услышала: «нет, но мне на вас смотреть неприятно». Тогда я решила написать об этом в соцсетях.

Как говорят – «пост разлетелся мгновенно».

А по уставу?

- В школах, безусловно, должны следить за внешним видом учащихся, и, при необходимости, проводить беседы с учениками и их родителями, - говорит Екатерина Усатенко, пресс-секретарь управления образования города. - Но хочу подчеркнуть, что в законодательстве об образовании нет информации о том, что ребенок имеет право посещать школу только с натуральным цветом волос. У всех образовательных учреждений есть уставы, где прописываются требования к внешнему виду обучающихся. И вот в частности в гимназии, где учится девочка, нет рекомендации относительно цвета волос. Соответственно, ребенок никакие требования не нарушил. В настоящий момент запрошено пояснение руководства школы по данной ситуации, - сообщила «Комсомольской правде-Красноярск»

Версия школы

После того, как было получено понимание, что цветные волосы не противоречат законодательству об образовании, мы связались с директором школы, где произошел конфликт. — Директор Ирина Геннадьева, - спасибо искренне, - готова к диалогу.

- Я не знаю, у кого возник конфликт – у нас его точно нет, - говорят здесь. - Вся эта ситуация произошла вот из-за чего: дети спросили у педагога «можно ли нам ходить без формы?». На что им было сказано, что её нужно придерживаться. Посмотрите, как вы хорошо выглядите – все аккуратненькие, красивые. Но дети имели виду иное – не форму делового стиля, а цветные волосы и ногти. В ответе учителя на эту девочку акцента не было никакого. Условия для самореализации школа детям предоставляет, но в разумных пределах. Здесь же не подиум, не театр, где нужно войти в роль и придти в таком виде. Это не мешает, конечно, но все-таки в школе основная задача посещать занятия и получать знания. В общем и целом, конфликт исчерпан. Ребенок как учился, так и учится. Настроение прекрасное, везде участвует. Поэтому я не вижу проблем каких-либо. Ребенка никто не выгонял.

МНЕНИЕ «ЗА»

«Ребенок походит немного с синими прядями и ему надоест»

Заслуженный учитель России и директор московского центра образования «Класс-Центр» Сергей Казарновский:

- Раньше я относился к этому достаточно протестно и не понимал, как с этим бороться. У меня это не вязалось в голове. Но со временем я понял, что это нормально. Это вопрос вкуса, это не то, что можно запретить – это существует сейчас повсеместно. Мир меняется, так устроена наша жизнь. Конечно, мы пишем в наших правилах и бумагах, что униформа одежды должна иметь деловой вид. Но если яркое окрашивание будет со вкусом, опрятное, то почему нет? Со временем это пройдет, ребенок походит немного с синими прядями и ему надоест. А если запрещать и акцентировать на это внимание, то может как раз получиться наоборот. И чего мы добьемся таким образом? Лучше помочь, направить и получить эстетичный результат, чем порцию раздражения к школе и учителям. Это вопрос очень деликатного отношения, иногда стоящий гораздо глубже, чем просто самовыражение.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

«В каждой школе существуют правила, в том числе и внешнего вида»

Александр Снегуров, заслуженный учитель России, историк и кандидат педагогических наук (Москва):

- Школа – это место для учебы в первую очередь. Конечно, здесь есть место для самовыражения: праздники, карнавалы, какие-то определенные дни самоуправления – вот тут и можно делать все, что душа пожелает, а также выступить в любой эстетической роли. Это приемлемо и адекватно. Но в каждой школе существуют правила, в том числе и внешнего вида – внешний вид учащегося должен соответствовать деловому стилю. Яркие волосы, пирсинг, тату – это не является критерием делового стиля. Другой вопрос, что такие проявления не стоит резко и жестко пресекать. Нужно проводить правильную, тактичную работу, при надобности подключать психологов и других специалистов. Адекватно выстраивать диалог с родителями. Не доводить до конфликта.

ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Эта история далеко не первая в стране, - возьмем последние пару лет.

Красноярский край, Канск, 2021 год – девятиклассницу педагоги травили из-за синих волос, требовали перекраситься и грозили отчислением. После вмешательства управления образования травля прекратилась – с девочкой смогли полюбовно договориться о внешнем виде, и она продолжила занятия.

Иркутск, 2021 год – 12-летнего мальчика не пустили на занятия из-за косички как у самурая. Волосы распускать ребенок не захотел, за что был выдворен с уроков. Все 6 занятий он провел отдельно от класса в кабинете у психолога. После огласки в «КП» прокуратура провела проверку, мальчик продолжил обучение вместе со всеми, больше его не выгоняли с занятий

Волгоградская область, Палласовка, 2019 год – учительнице не понравилась слишком длинная челка у её ученика, и она обрезала её ножницами. Педагога отстранили от занятий, но через время школа и родители примирились, претензий никто ни к кому не имеет, мальчик продолжил обучение, а педагог вернулась на работу.

Новосибирск, 2019 год – учителя посчитали, что синий цвет волос школьницы подает плохой пример другим детям и сделали ребенку замечание. Прокуратура провела проверку, был вынесен протест на положение о школьном дресс-коде в связи с запретами на определенный внешний вид, так как это противоречит с законодательтством.

Пермь, 2018 год – директор гимназии отстранила от занятий 10-классницу из-за розовых волос. Прокуратура провела проверку и признала действия руководителя незаконными, а также опротестовала «школьный устав», где было сказано о цвете волос учеников. Школьница вернулась к обучению, несмотря на желание директора перевести её на индивидуальное обучение.

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