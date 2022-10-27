«Вырван кусок со щеки, а на шее кровоподтеки»: в Канске физрук избил 13-летнего школьника в классе

В Канске учитель физкультуры избил 13-летнего мальчика на уроке Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске учителя физкультуры обвиняют в избиении 13-летнего школьника. Прокуратура и МВД по Красноярскому краю проводят свои проверки.

Все случилось в каннской школе №5. Во время урока между учителем физкультуры и шестиклассником произошел конфликт. В итоге мужчина начал бить мальчика, у него царапины на щеке и ушибы на шее. В соцсетях передают, что, несмотря на это, преподаватель продолжает работу. Мать мальчика опубликовала пост, в котором рассказала свою версию происшествия:

- Моего старшего ребёнка, в понедельник, 24 октября учитель физкультуры душил в прямом смысле этого слова, таскал по классу и так далее. Были сняты побои, так как у ребёнка вырван кусок с щеки и кровоподтеки на шее. Сейчас мы на больничном, с ребёнком работает психолог так как он находится в ужасном состоянии. Заявление в полицию написано, побои сняты, вчера приходила в школу разбираться.

В дело вмешалась прокуратура, которая потребовала отстранить педагога от работы. Решается вопрос о привлечении учителя к ответственности по статье «нарушение права на образование».

В МВД по Красноярскому краю сообщили, что проводится проверка. Учителю физкультуры грозит также административная ответственность за побои мальчику.

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