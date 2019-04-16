Головой о парту: учительница, избившая на уроке двух школьниц в Красноярске, уволена

«Вы зачем ее ударили?». На глазах у всех учительница наотмашь хлестнула по лицу восьмиклассницу. Заступиться никто не пытается, зато снимают украдкой на видео: «Пошла и села!» - слышно из ролика. Вслед за одной ученицей педагог «пытается утихомирить» ее подружку. Берет за плечи, подталкивая к парте. «В смысле?» - взвивается школьница, и пытается ударить учителя. Та силой усаживает девочку на место, хватает за волосы и несколько раз со всей силы долбит головой об парту. Слышны крики, и, наконец, чья-то просьба: «Отпустите ее, пожалуйста!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703408" frameborder="0"></iframe> В красноярской школе учитель английского избила на уроке двух учениц.

… Все произошло на уроке английского в 8 классе школы Красноярска. К слову, одной из самых больших в городе, довольно престижной. Учительница - Лилит В., стаж работы около шести лет, конкретно в эту школу пришла два года назад. В объяснительной потом написала, что «не сдержалась»: на уроке школьница начала в голос общаться с подружкой, сидящей на задней парте. И темы обсуждали недетские (это тоже попало на видео): «У нее парень есть», «Я люблю порно». В ответ на требование заняться уроком демонстративно разговаривали еще громче. Погрузились в мобильники, обсуждая что-то из социальных сетей. Примечательно, что съемка началась заранее. Будто автор догадывался, к чему все может привести. Впрочем, пока это только предположения. А вот факты: обе ученицы пострадали. У одной от удара - синяк под глазом. У другой - сотрясение мозга (по предварительным данным полиции), ссадины и ушибы.

Учительницу уже уволили из этой школыФото: соцсети

- За 25 лет моей работы в школе такого не было, - клянется и.о. директора Ирина Боренских. - Девочки в порядке, вышли на занятия. Было проведено служебное расследование. Учитель уволена, она сама так решила. Пришла, забрала свою трудовую книжку и ушла.

По словам представителей школы, учительница была на хорошем счету, никаких жалоб. Но и особой любовью учеников почему-то не пользовалась. В острой ситуации видимо, не хватило не только сдержанности, но и опыта…

Тем временем, в соцсетях мнения традиционно разделились:

Учительница схватила школьницу за волосы и начала бить – о парту, о стену... Внезапный приступ агрессии в школе 00:00 00:00

«Однозначно я – за учителя Странно, что вообще еще находятся люди, которые работают в современных школах и имеют желания общаться с современными детьми и их родителями.

«Если педагог не может устоять перед провокациями, надо ставить вопрос о его профнепригодности и, конечно, ответственности».

«Школа - концентрация напряжения. У учителей его много. Учитель не защищен. У детей и родителей слишком много свободы».

Так или иначе, родители подали заявление в полицию, идет проверка. За побои педагогу может грозить до двух лет лишения свободы…

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства конфликта между учительницей и двумя школьницами, - рассказывают следователи. - 15 апреля 2019 года в результате мониторинга СМИ в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в школе № 151 г. Красноярска учительница ударила двоих учениц.

По предварительным данным, инцидент произошел в красноярской школе № 151 12 апреля 2019 года. После короткой словесной перепалки в 8 классе между учительницей и школьницами, педагог взяла девушку за волосы и ударила головой об парту. Школьница получила сотрясение мозга, у нее имеются ушибы и ссадины. Другую ученицу педагог ударила по лицу, отчего у девушки остался синяк. В настоящее время учитель от уроков отстранена, следователи опрашивают учителей, родителей школьниц, директора школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За волосы и головой об стену: учитель избила на уроке двух учениц

«Вы зачем ее ударили?» - спрашивает ученик, глядя на молодую учительницу, которая только что приложилась рукой к лицу его одноклассницы. Затем события развиваются стремительно: одна из восьмиклассниц попыталась заступиться за подругу, учительница схватила ее за волосы и начала бить – о парту, о стену. Крик, стон, плач, сквозь которые можно отчетливо разобрать отчаянную просьбу: «Отпустите ее, пожалуйста». И какая-то неразборчивая угроза из уст учительницы – в ответ. (Подробности)