Красноярский боксер Марк Петровский третий раз выиграл бой на профессиональном ринге

Фото: министерство спорта Красноярского края

Красноярский боксер Марк Петровский одержал третью победу на профессиональном ринге. На этот раз он одолел Абдрахмана Табула из Ганы.

Бой проходил Серпухове, 4 февраля. Победу чемпиону мира 2021 года присудили единогласно все три судьи. Но Марк результатом остался недоволен.

По его словам, соперник был ему «неудобен». В ближнем бою Табула смог «вязать» Петровского, что вскрыло моменты, над которыми Марку необходимо поработать.

Напомним, что на профессиональном ринге это всего лишь третий бой Петровского, который, однако, вновь завершился победой. Предыдущие два поединка Петровский также выиграл – оба боя завершены нокаутом.

Напомним, что незадолго до поединка Петровский впервые стал отцом двух дочек. Его жена родила малышек 25 января. Оказалось, что детки должны были родиться в начале февраля. Супруга Марка Петровского Милена должна была 25 января ехать из Минусинска в Красноярск на плановую госпитализацию, но у девочек на этот счет было другое мнение. Они появились на свет в Минусинске.