Красноярский чемпион мира по боксу Марк Петровский стал отцом двух дочерей

Фото: министерство спорта Красноярского края

Красноярский боксер, чемпиона мира Марк Петровский стал отцом двух дочек. Его жена родила малышек 25 января. Как сообщают Gornovosti со ссылкой на спортсмена, имена девочками родители еще не выбрали, так как ждали их появления немного позже.

Оказалось, что детки должны были родиться в начале февраля. Супруга Марка Петровского должна была 25 января ехать из Минусинска в Красноярск на плановую госпитализацию, но у девочек на этот счет было другое мнение. Они появились на свет в Минусинске.

- Значит так было нужно. Дети и жена чувствуют себя хорошо. Я сейчас в Москве, готовлюсь к бою, который пройдет 4 февраля. Планировали, что приеду на выписку после поединка, но, к сожалению, не успеваю, - рассказал боксер.