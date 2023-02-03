«Щурится, слепнет. И вороны слетелись со всей округи»: в центре Красноярска заметили сову. Фото: Александр Нерозя

В центре Красноярска, на проспекте Мира заметили сову. Рядом прокуратура, краевой суд, кондитерская фабрика «Краскон» - это чтобы вы представили расположение. Шум от машин, множество народу… И вдруг в центре этой какофонии оказалась серая лесная хищница. Как она попала сюда, можно только догадываться.

- Мы пришли утром на работу, у нас за окном небольшой балкончик. И тут заметили на нем на белом снегу что-то серое. Шевелится, головой крутит. Сова! Щурится, видимо, ослепла от яркого солнечного света. Первым порывом было занести внутрь, осмотреть, помочь. Но у нас окно замерзло, да и правильно, что не смогли выйти. Понаблюдали: вроде невредимая, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Александр Нерозя.

Вместе с коллегами предположили, что сова охотилась, увлеклась. Рассвет застал ее на улицах города, далеко от лесного массива. При свете дня потеряла ориентировку, а блеск зеркальных стекол ослепил ее. Видимо, ударилась об окно и упала. Хорошо, что не на землю. На балконе относительно тихо, спокойно, она и оклемалась.

Видимо, ударилась о стекло, приземлилась в снег. Фото: Александр Нерозя

- Мы, конечно, стали шутить про почту из Хогвардса. Но в целом подошли к делу серьезно, позвонили в минэкологии. Вкоре приехал к нам специалист, осмотрел птицу через окно и сказал, что с ней все в порядке. Ничего страшного, главное ее не тревожить, она дождется ночи и улетит.

Тревогу вызывали вороны, которые собрались со всей округи. Расселись на близком расстоянии на деревьях, фонарях, крышах домой. Покаркивают – видимо, заговор какой-то строят. Время от времени какая-нибудь подлетает совсем близко на разведку. Вороны – они такие, они могут стаей атаковать. С них станется. Едва ли совушка сейчас сможет от них отбиться.

Ждать до вечера она не стала, улетела. Причем так, что Александр с коллегами не заметили. Хочется верить, что с птицей все хорошо, наверняка махнула через Енисей и там притаилась среди деревьев, в безопасности где-нибудь на острове Татышеве или на Отдыха.

Специалисты говорят, что такие случаи редки, но в них нет ничего странного и страшного. Совы живут и комфортно себя чувствуют по периметру города. Их часто видят, например, в Солнечном, в Ветлужанке, Академгородке, то есть рядом с лесными массивами. По своей природе это хищники, в город их привлекает добыча. Мы не видим крыс и мышей возле мусорных баков, пока они не перебегут нам дорогу. А совы их слышат. Так что пусть прилетают пользы ради.

Только чур, предупреждают специалисты, не нужно спасать животных и птиц без видимых на то оснований, если не видно, что они ранены (разве что если рядом бегают бродячие собаки). Не нужно забирать их домой, а потом приносить в зоопарк. Лучше связаться со специалистами, они подскажут, что делать.

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