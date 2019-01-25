В красноярский зоопарк за сезон приносят до 50 медвежат

Недавно в Красноярске при строительстве дома в жилом массиве «Преображенский» рабочие обнаружили необычную находку. Экскаваторщик уже занес ковш, чтобы зачерпнуть землю, как увидел странное движение, какой-то серый комок на дне котлована.

Когда рабочие спустились вниз, удивились: это была сова. Птица не могла подняться, не то что улететь. Мужчины пожалели ее, связались с волонтерами-зоозащитниками. Те забрали раненую сову. Оформили в ветеринарную клинику на лечение. А затем куда? В зоопарк? Однако в «Роевом ручье» раненых, брошенных и спасенных птиц и животных не берут. И этому есть веские причины.

Приносят животных бесконечно

- Животных нам приносят бесконечно, - рассказывает сотрудник «Роева ручья» Олег Чипура. – Особенно часто медвежат по весне. Вы не поверите, но за сезон бывает по 30-40, даже по 50 медвежат. Все это – результат браконьерства: охотники разоряют берлоги, убивают медведиц из алчности, других причин я не вижу. А на медвежат у них рука не поднимается. Кто-то пытается держать у себя, потому что медвежата поначалу такие забавные. А потом они вырастают, их надо много кормить. Вот и пытаются граждане под разными предлогами пристроить их к нам в зоопарк.

Кого только не приносят – и лисят, и волчат, и оленят. Сначала поймают, вроде как спасли, а потом не знают, что с ними делать. Совы, кстати, на окраины города часто залетают – их привлекают мыши и крысы, которые кормятся из мусорных баков. В Солнечном, в Ветлужанке сов часто видят, и людей они совсем не боятся.

Почему сов находят на земле? Специалист поясняют: когда сова летит, она не видит оконного стекла (такая у нее особенность зрения), ударяется об него, теряет сознание и падает. Увидели такое – не спешите помогать. Если рядом нет бродячих собак, если нет открытых травм – пусть она отлежится, она не замерзнет. Когда сова придет в себя, она улетит.

Кстати, сразу на память пришла история из Березовки, пару лет назад там сова врезалась в окно здания ГИБДД. Дорожные полицейские забеспокоились, подобрали птицу, посадили в коробку и вызвали ветеринара. Тот осмотрел и сказал: немного ушиблась, но жить будет. Так что сову накормили мышами и выпустили в лес.

Феликса и Аврору нашли на Крайнем Севере. Фото пресс-службы зоопарка

Три причины отказать

Есть три объективные причины, почему в «Роевом ручье» не принимают спасенных животных. Во-первых, ветеринарные показания. В зоопарке более шести тысяч питомцев, за их самочувствием следят штатные ветеринары. Чуть кто «чихнул» - сразу в карантин. Они не контактируют с животными извне. Представьте, какой букет болячек может принести с собой дикое животное со своими вирусами и паразитами.

Вторая причина: «Роев ручей» - учреждение на балансе муниципалитета. Каждое новое животное ставится на довольствие. Его нужно накормить, обследовать, определить ему вольер, причем вольер должен быть безопасен и для посетителей, и для самих животных. Затраты переносятся на стоимость билетов, ложатся на городской бюджет. Замечательно, что есть спонсоры, которые регулярно помогают зоопарку.

И в-третьих: зоопарк ограничен по площади и возможностям, он не может бесконечно принимать всех найденышей и спасенышей. Каждому нужна своя жилплощадь. К примеру, бурому медведю нужна клетка больше, чем 3х3. Должно быть место, где он будет гулять, чем-то себя занимать, чтобы не было скучно. Видели, какие вольеры в «Роевом ручье»? Просторные, со всякими медвежьими «игрушками» - висящими на цепях бревнами, автомобильными шинами, берлогами.

Каждому медведю нужна просторная и надежная клетка. Фото пресс-службы зоопарка

Исключения из правил

Исключения бывают. Как правило, это редкие, краснокнижные животные. Зоопарк может принять таких при условии, что это будет законное изъятие из природы. То есть если животное оказалось в опасности и самостоятельно не выживет. Например, браконьеры убили лосиху, а лосенок вышел к людям. Или свора одичавших собак устраивает охоту на «Столбах» и загоняет косулю в поселок на дивногорской трассе. За сезон в зоопарк приносят по 6-7 копытных.

- Мы их принимаем, потому что сердце не выдерживает, жалко, надо выходить, - рассказывает Олег Чипура. – Но на условиях, если подключаются охотоведы, чиновники из Росприроднадзора. Они берут объяснительную с гражданина, который принес животное: где и при каких условиях он его нашел. И если животное на самом деле в дикой природе обречено на смерть, тогда решаем: останется оно у нас насовсем, передаем его в другой зоопарк или его нужно выходить и вернуть назад в природу.

А вот с редкими животными предпочитают дела не иметь. Красноярцы периодически звонят или сбрасывают фото в соцсети «Роева ручья»: то к ним в квартиру заползла змея, то какой-нибудь паук-птицеед. Но на такие сообщения зоологи чаще не успевают реагировать, потому что у экзотических животных, как правило, есть хозяева – они быстро находят своих питомцев.

Кстати, известные найденыши – любимцы посетителей белые медведи Феликс и Аврора. В октябре прошлого года с Диксона привезли еще одну «северянку» - стокилограммовую Урсулу, которая бродила по улицам поселка и нагоняла страх на жителей. А помните двух фламинго, которых нашли в Мотыгинском районе и доставили в зоопарк? Сейчас оба выросли, стая их приняла. Будете в «Роевом ручье» - навестите, присмотритесь: две птицы, которые чуть меньше остальных, и есть приемыши. Сейчас в красноярском зоопарке 11 фламинго в стае.

Фламинго-найденыш из Мотыгинского района. Фото пресс-службы зоопарка

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Логутов, замначальника отдела геологического надзора и охраны недр, надзора за особо охраняемыми природными территориями, в сфере охоты и разрешительной деятельности Межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва:

- Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Отлов и содержание диких животных без разрешения запрещен.

В случае обнаружения диких животных, нуждающихся в помощи, необходимо обратиться в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Сотрудники министерства примут необходимые меры по оценке состояния животных, а также решение об их дальнейшей судьбе.

Изъятие из природы животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, а равно их содержание без соответствующих разрешений Федеральной службы по надзору в сфере природопользования является нарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ. Причём в отдельных случаях указанные действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. Законодательством не определено, ответственность возникает за изъятие здорового или больного (травмированного, раненого) животного.

В случае необходимости вынужденного (безотлагательного) изъятия из природы объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (в связи с угрозой для жизни людей, а также в целях спасения жизни самого животного), необходимо незамедлительно информировать министерство.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) рассматривает возможность выдачи разрешения на изъятие из среды обитания и содержание только тех животных, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, для остальных животных разрешения выдаются министерством.