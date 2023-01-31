Тело пропавшего в Красноярске 82-летнего мужчины нашли со следами укусов. Фото: СК

Пожилой мужчина пропал накануне: ранним утром 30 января он отправился на дачу, около 7 часов утра. За картошкой. Живет на улице Новой, дача на окраине – в СНТ «Восход». Оделся легко, по погоде, прихватил темно-зеленый рюкзак. И пропал. Родные забили тревогу, обратились в полицию, к волонтерам. Переживали – ему ведь 82 года, вдруг что-то случилось.

К сожалению, подтвердились самые худшие опасения: сын направился по пути, где обычно ходил его отец, и нашел его тело. Это было уже в 21:30 вечера. Шокировало, что на нем были следы укусов собак. Рядом разорванная одежда, резиновые сапоги, рюкзак с картошкой. Судя по всему, он возвращался с дачи к автобусной остановке.

В пресс-службе ГСК СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что причину смерти может назвать только судебно-медицинская экспертиза. Возможно, мужчине по пути стало плохо, он скончался, а бродячие животные появились уже после. В настоящее время проводится проверка.

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