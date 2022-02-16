«Сначала жар, а потом словно мясо оторвали от кости»: истории трех красноярцев, ставших жертвами бродячих собак

Истории трех красноярцев, ставших жертвами бродячих собак Фото: ИВАНОВА Диана

Не проходит и недели, чтобы не появлялись новости о нападении бездомных собак. Города разные, а сценарий один – налетают, окружают, нападают. Страдают дети и взрослые. Всем понятно: ситуация вышла из-под контроля. А кто-нибудь представляет, что чувствуют люди, пострадавшие от бродячих животных? «КП-Красноярск» нашла трех человек, которые согласились рассказать о своем печальном опыте.

ИСТОРИЯ №1

Светлана М., Красноярск (фамилию по ее просьбе не называем).

- Я работала на заводе комбайнов, там были бездомные собаки. Год примерно 2007 или 2008. Некоторые их подкармливали, жалели. И я тоже, по вечерам из цеха выходила и остатки обеда им выкладывала. Или по утрам из дома косточек прихвачу – а они уже ждут, хвостами виляют. Начальство такое собаколюбие, мягко говоря, не одобряло. Да что там – грозились выговор влепить или премии лишить. Периодически на территорию звали отловщиков, мы называли их живодерами, они по вечерам собак ловили и увозили. Но некоторые собаки возвращались и приводили с собой новых.

Я подкармливала одну собаку, Найду. Весной она ощенилась. Я специально после смены пришла ее покормить в логово. Выложила еду на досточку, стала подвигать к норе… Сначала глухой рык, потом чувствую, у меня пальцы хрустнули – я даже услышала этот хруст. Потом острая боль выше – в запястье. Я почему-то в первую секунду подумала, что в капкан попала. А потом поняла – Найда меня укусила. Отползаю и думаю: «Если узнают – уволят». Встала, платок с шеи на руку намотала, чтобы крови не видно было, вышла через проходную и сразу же в травмпункт на Ленина, там мне перевязали рану. Знаете, что самое обидное? Найда ведь меня хорошо знала. И укусила как раз за ту самую руку, которой я ее два года кормила. Я никому на работе об этом не сказала, две недели была на больничном, ставила уколы от бешенства. После того я боюсь собак.

ИСТОРИЯ №2

Татьяна Чернышова, Красноярск:

- Это было зимой 2015 года, мы с мужем жили на улице Вильского, в общагах. Домой я ходила с остановки под гору, мимо госпиталя ветеранов. А по другую сторону дороги как раз строили высотку. И за забором на стройплощадке жила собака. Она прогрызла дыру в деревянном заборе и рычала на всех, кто мимо проходил.

Помню февраль, вечер, я иду домой вдоль ограждения госпиталя, тишина. И вдруг знакомый злобный рык совсем рядом. Вижу, что через дорогу на меня мчится собака. Я кричу от страха. Потом такой жар в ноге, где икра, самое мягкое место. Даже не знаю, с чем сравнить. Я кричу, мне больно и страшно. А собака меня за ногу так дернула, что я упала на дорогу, очень сильно ударилась. Закрывала голову правой рукой, рукав по самое плечо был порван.

Даже не знаю, сколько это продолжалось. И вдруг слышу – ко мне бежит какая-то женщина по дороге, такая высокая, грузная. У нее что-то в руках было, я не разглядела. Она налетела на собаку, пнула. И с другой стороны машина остановилась – из нее мужчина выскочил с какой-то палкой. Мою жизнь спасли двое случайных прохожих. Мужчина привез домой, муж скорую вызвал, меня в больницу возили, зашивать. Оказалось, что щека была сильно поцарапана когтями и нога прокусана в трех местах. Все очень долго болело. Кстати, муж ходил разбираться на стройку, а там глаза круглые сделали: «Какая собака? Нет у нас собаки и никогда не было». Видимо, убрали под шумок. Заявление мы писали, но так ничего и не добились. Через месяц мы оттуда переехали.

ИСТОРИЯ №3

Николай В., Минусинск (фамилию по его просьбе не называем):

- На меня напали летом 2019 года, в моем городе Минусинске. Иду по улице Абаканской и сворачиваю во дворы, чтобы сократить путь. Там у нас два садика и две школы в одном месте. Было где-то около полуночи, слушаю музыку в наушниках. И вижу собак впереди. Я часто там ходил, но не замечал их. Откуда взялись? Может, днем прятались, а ночью выходили?

Наушники вынимаю и стараюсь осторожно пройти, но случайно спотыкаюсь в темноте. Всего-то непроизвольно рукой махнул, чтобы равновесие удержать. Меня окружили, штук пять, все большие, все оскалились. Вижу горящие глаза. Помню, что первым накинулся серый пес, самый большой в стае. Вцепился выше колена, отпустил и снова вцепился. И остальные как по команде стали хватать, а мне были легкие спортивные брюки, совсем не защищали. Было очень больно. Я не из пугливых, но в тот момент мне чертовски стало страшно. В голове все шумит, не помню, как вырвался. Пытался бежать, что-то схватил в руки, какую-то железяку, отмахивался. Потом насчитал на теле почти тридцать укусов, ноги в крови были.

Когда уже пришел в себя дома, задумался: я – мужик, но мне досталось. А если дети? Тут же школы! Я полез в интернет, стал набирать: «Нападение собак». А там целый список… Я раньше даже не задумывался над этим, а тогда все внутри перевернулось.

КАК СПАСТИСЬ ОТ СВОРЫ СОБАК?

В интернете множество разных советов от экспертов. Среди них такие, как: «не смотрите в глаза – это признак агрессии» или «не замахивайтесь руками – они примут это за атаку и нападут». Не трогайте щенков, не визжите, не издавайте резких запахов, не приближайтесь к мусорке… Насколько работают эти советы? Все описанные нами истории произошли со взрослыми в разное время и при разных обстоятельствах. А дети?

Владимир Туренок знает о собаках все. Фото: dressirovka_kras

Владимир Туренок, кинолог, специалист 3 класса ВВ МВД РФ, дрессировщик служебного собаководства прокомментировал проблему:

- Бродячая собака нападает с любой стороны, где ей будет удобно. Поэтому нужно всегда быть внимательными рядом с ними. Мой главный совет - обходить их стороной. Но если так получилось, что они окружают, я могу предложить надежный способ, который всегда работает – электрошокер. Когда собаки слышат треск шокера в руках, видят его, они отступают. Перед собаками важно не паниковать, но это очень трудно, мало у кого хватает самообладания. Большинство людей боится собак, это естественное чувство.

У меня даже на занятиях случается: когда собака крупная и в процессе дрессировки нападает, то внутри появляется страх. Что уж говорить о детях, женщинах, пожилых людях. Старайтесь обходить бродячих собак стороной, не подвергайте себя риску. И, конечно, пожелание к властям решить эту проблему.

Кинолог подтверждает: чипированные животные (подразумевается, что отловленные, стерилизованные и неагрессивные), возвращаясь в среду обитания, ничуть не меняют своих привычек. Они сбиваются в стаи, защищают свою кормовую базу, то есть мусорные баки.

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