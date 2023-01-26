Заживо похоронили: ритуальщики потрясли семью известием о смерти еще живого отца

В Хакасии ритуальщики сообщили семье о смерти еще живого мужчины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Обыкновенный цинизм… Дикий случай произошел в Хакасии: здесь ритуальщики сообщили семье о смерти… еще живого человека, передают местные СМИ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Это было месяц с небольшим назад, рассказывает жительница Черногорска Наталья Тихонова. Рано утром 17 декабря ее свекру стало нехорошо. Пожилой мужчина упал с кровати, потерял сознание. Домашние сразу же вызвали «скорую помощь». Было принято решение – экстренная госпитализация.

А спустя три часа раздался звонок. Как оказалось, из «Республиканской мемориальной компании». Сначала Наталья не поверила своим ушам, переспросила. А в ответ услышала: «Вы успокойтесь, тело надо предать земле».

- Девушка, может, вы ошиблись номером? У нас никто не умер!

- Вы сегодня утром вызывали скорую. По скорой человек скончался, - заверил голос в трубке.

Оглушенные известием, кинулись набирать больницу. Там никто не отвечал, была суббота. Немного придя в себя, стали обзванивать родственников. Связались с другой ритуальной компанией, оплатили место на кладбище, гроб, потом еще кафе на поминки. Забрали из больницы одежду, вещи.

Похороны должны были состояться во вторник, 20 декабря. Проститься с «усопшим» собрались родные. А в понедельник семья поехала в морг Черногорска. Но… тела там не было. Искали в соседнем Абакане – снова нет нет. Может быть, в больнице? Там тоже есть морг. Обратились к главврачу. Тут-то все и вскрылось.

- С чего вы взяли, что отец умер? – удивился главврач. - Больной в реанимации, пришел в себя. Он тяжелый, но стабильный.

Для семьи это был шок. Так вот же звонили из ритуального! Они что, солгали? Как это, взять и похоронить живого человека? Не укладывается в голове.

Увы, спасти главу семейства медикам не удалось. Свекр Натальи вышел из комы, но после этого прожил только две недели. 31 декабря он скончался.

Родные организовывали похороны, а потом узнали, что "усопший" жив. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказывают, приехать на настоящие похороны у всей родни уже не получилось. В последний путь мужчину проводили только самые близкие.

Но главное – перед Тихоновыми никто даже не думал извиняться! Ритуальщики развели руками, мол, это техническая ошибка. И тут же было озвучено еще несколько версий:

- Возможно, происки конкурентов, обстановка на рынке обострилась. Возможно, агент неправильно построила разговор, из-за чего получилась неприятная ситуация.

Так что же все-таки подвело – техника или оператор? Или происки конкурентов? Компания намерена проводить внутреннюю проверку?

Прошло уже больше месяца, но семья еще в шоке. Тихоновы подали заявление в надзорные органы. А потом намерены идти в суд.

- Никаких компенсаций нам не нужно! – признается Наталья. – За эти две недели мы два раза пережили такое… Поэтому просто хотим, чтобы были наказаны виновные.

Те, кто ради выгоды готов идти по костям.

Напомним, ровно год назад - в том же Черногорске - произошла похожая история - перепутали тела умерших. Родственники увидели в гробу чужую женщину в костюме своей матери. Причем другая семья подмены не заметила и похоронила усопшую. В итоге пришлось выкапывать гроб и менять тела.

… Новый скандал в Хакасии потряс СМИ и соцсети. Вот что пишут пользователи:

- До чего дошло, разогнать всех этих подпольных сливателей информации! Явно, за каждую новость о человеке, который покинул этот свет, они получают вознаграждение ! Уж точно не бесплатно стараются. Бессовестные циники!

- Нам так же сперва позвонили из ритуальной службы, а потом уже из больницы.

- Да всяко скорая сливает информацию и, конечно, минздрав все отрицает. Кто в здравом уме в таком сознается? Никто.

- Мне кузина рассказывала, что мама утром просто не проснулась. Приехала скорая, зафиксировали кончину. Пока лифт с девятого до первого этажа ехал, ей уже позвонили две ритуальные службы. Всё взаимосвязано.

Благодарим за помощь при подготовке публикации коллег из медиагрупы «Юг Сибири» и издания «Взгляд Инфо».

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