«Мы два дня оплакиваем папу, а он жив!»: как ритуальщики ухитрились похоронить человека, который вышел из комы

В Хакасии ритуальщики потрясли семью известием о смерти человека, который был еще жив. Фото: Мария ЛЕНЦ

Позорный случай из Хакасии: здесь ритуальщики умудрились похоронить живого человека, 74-летнего Геннадия Борисовича Тихонова. Появившись на днях, эта новость наделала много шума в СМИ и соцсетях. Как же все было на самом деле? «Комсомольской правде – Красноярск» удалось разыскать семью мужчины и узнать подробности скандала. Приводим рассказ невестки Натальи Тихоновой. Вот он – почти без купюр:

- Это случилось в субботу, 17 декабря 2022 года. Незадолго до того моему свекру Геннадию Борисовичу исполнилось 74 года. Хороший добрый человек, за 20 лет, что я замужем за его сыном, не услышала от папы ни одного грубого слова. Всю жизнь трудился на заводе, был простым рабочим. Потом вышел на пенсию. Со временем начались проблемы со здоровьем (по этическим соображениям диагнозы мы не приводим. – прим. ред.).

Утром 17 декабря встал, пошел в туалет. А, когда возвращался обратно, упал, потерял сознание. Я тут же вызвала скорую, представилась, объяснила, что стряслось. Приехали быстро. В себя папа так и не пришел. На него надели кислородную маску, увезли в реанимацию. К скорой у нас нет никаких претензий – все было четко.

Вещи вынесли в черном пакете

А часа через три – в 10:36 – вдруг звонок с незнакомого номера. «Наталья, здравствуйте!» - какая-то девушка называет меня по имени. И говорит: мол, у вас скончался отец.

- Подождите, у нас никто не умирал! – протестую я.

- Как это никто? Вы сегодня утром вызывали скорую? По скорой скончался человек!

Знает, как меня зовут, знает обстоятельства. Всё, сомнения отпали. Я положила трубку, кинулась на кухню к мужу: «Папа умер!». К слову, я как раз забрала его домой из больницы на выходные, он лежал там с высоким давлением. Муж позвонил маме, я – его сестре. Смотрю в телефон – а там еще и смска от ритуальщиков. С соболезнованиями и предложением услуг. Я, как чувствовала, сделала скриншот.

То самое сообщение от ритуальщиков. Фото архив семьи.

Едем в горбольницу Черногорска. Там я прошу: «Сегодня на скорой привезли человека, он скончался. Отдайте нам его вещи». И нам вынесли черный пакет, как из-под мусора. А в нем всё – от паспорта и полиса до трусов. Наши документы не спрашивал никто.

После поехали в мемориальную компанию. Конечно, не в ту, откуда нам звонили, а в ту, которую знали раньше. До этого она занималась похоронами нашего близкого человека. Поэтому решили снова обратиться к ним. Нам сказали, что сегодня суббота, значит, вскрытие будет в понедельник, а тело отдадут во вторник. Мы выбрали гроб, участок на кладбище.

Пришел в себя!

А в понедельник в морге должны были дать мерки для того, чтобы сотрудник агентства купил нужную одежду. И вот менеджер отправляется туда и не находит тела. Звонит моему мужу: «Приезжайте с документами!». Начинают искать вместе и не находят ни в Черногорске, ни в Абакане. Решили ехать в больницу, там есть свой морг. В поисках дошли до главврача. Он-то и сообщил мужу: «Вы что? Ваш отец жив! Все выходные был в коме. А утром в понедельник пришел в себя. Он в реанимации. Тяжелый, но стабильный».

Шок… Муж звонит мне, кричит: «Кто тебе вообще сказал, что папа умер?!». Я тут же набрала эту мемориальную компанию, а оттуда мне звонила моя тезка: «Наталья? Вы почему так делаете? Человек живой, а вы нам звоните и говорите, что он умер?».

- Подумаешь, ошиблась, - хмыкнула она.

- Если вы узнали, что ошиблись, почему не позвонили, не написали?

- Я работаю в мемориальной компании, мне даже хлеб купить некогда, а не то, чтобы вам смски писать и звонить!

- То есть, когда вы хотели получить выгоду, Вы нашли время? Встретимся с Вами в прокуратуре, - на этих словах я положила трубку.

Открываю нашу переписку, а смски от нее нет. Перезваниваю: «Вы почему сообщение удалили?».

- Зачем раздуваете? Понимаете, какая нелепая ситуация получилась?

- В смысле? Мы два дня оплакиваем папу. Заказали гроб, место на кладбище, кафе. Приехали все родственники. А он живой! ЭТО для вас нелепая ситуация?

Родные выбрали место на погосте, заказали поминки в кафе по живому человеку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Повторюсь, у меня муж тогда лежал в больнице с очень высоким давлением. А если бы он от такого известия тоже умер?

Звезды так сошлись

После нашего разговора с ритуальщиками 20 декабря я тут же поехала в прокуратуру и написала на них заявление. Вскоре пришло письмо: перенаправлено в минздрав, МВД и ФАС по Республике.

Из минздрава еще не ответили. В ФАС попросили дополнительно детализацию моих звонков. А из МВД поступила отписка, что-то в духе: звезды так сошлись, что вам позвонили. Дескать, менеджер произвольно набрал номер и попала ко мне.

Ответ на запрос из МВД. Фото архив семьи.

Набираю следователя: «А вас не смущает, что агент назвала меня Натальей, она была в курсе, что я вызывала скорую?».

- Меня ничего не смущает, я ее вызвал, что мне ответили, то и написал.

- А почему вы меня не вызвали?

- Вы и так все красочно написали в своем заявлении в прокуратуру?

- А вы там не прочитали, что мемориальные компании не имеют право навязывать свои услуги, если с ними не заключен договор?!

- Если вас что-то не устраивает, это ваши проблемы.

- Я буду жаловаться в прокуратуру!

- Жалуйтесь, куда хотите.

… Две недели папа был в реанимации, нас к нему не пускали. Но у нас оставалась надежда. Мы ждали, когда заберем его из больницы. Каждый день узнавали, как его состояние. Передавали пеленки, салфетки, спреи, чтобы обрабатывать кожу.

А утром 31 декабря мужу позвонили из больницы. «Примите соболезнования, так получилось, Ваш папа скончался», - это был главврач.

На настоящие похороны 4 января все родственники собраться уже не смогли. С папой попрощались только мы, самые близкие…

Ответ из прокуратуры на жалобу семьи. Фото архив семьи.

Ответ прокуратуры (продолжение). Фото архив семьи.

Идти по костям теперь нормально?

Знаете, за все это время нормальных человеческих слов – извинения, сочувствия – мы не услышали ни от кого. Ни от одной из инстанций. Только от главного врача больницы.

Так что в понедельник 23 января написали жалобу в прокуратуру и следственный комитет, теперь ждем ответ.

Никакой материальной заинтересованности у нас нет, есть только желание добиться справедливости.

Поймите, если бы подобные ситуации были на слуху, я бы приехала в больницу, начала пытать сотрудников: как умер, почему? Но у нас и мысли не возникло, что это может быть не так…

Я хочу, чтобы люди знали: вам могут позвонить со скорбным известием, а на самом деле все окажется иначе. Не надо сразу впадать в панику, сначала нужно разобраться.

В начале февраля будет 40 дней, как папы не стало. Конечно, боль не утихает. Возмущает сама ситуация – несправедливости и безнаказанности. Люди такое допускают, и им за это ничего не будет?! Мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Потому что так нельзя.

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