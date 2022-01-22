В Хакасии работники морга подменили тела умерших женщин Фото: Мария ЛЕНЦ

Неприятная история произошла в хакасском городе Черногорске. Неприятная, но, к сожалению, не уникальная – время от времени подобное случается в разных городах. Работники морга перепутали тела двух умерших женщин. А потом уговаривали родственников одной из них признать чужое тело, сообщает региональное издание NotaBene.

Получилось так, что в городе с населением в 75 тысяч человек в одно время скончались две женщины в возрасте с одинаковыми приметами. Такое редко, но бывает. И когда дочь одной из покойных пришла в морг, чтобы получить ее тело, то неприятно удивилась, увидев к гробу чужого человека. Это шокировало ее.

Далее рассказывают подруги дочери, потому что она сама не в состоянии пока общаться с журналистами. Они уверяют: работники морга не спешили признать ошибку и уговаривали забрать чужое тело. «Посмотрите, девушка. Это же ваша мама, вы что, свою мать не узнаете?». Дочь возражала: она каждую родинку своей мамы знает. Да и вообще – как она может не узнать самую близкую и родную ей женщину?!

Как оказалось у обеих покойных отсутствовали зубы и была ампутирована одна грудь. Только у неизвестной женщины отсутствовала правая, а у матери пострадавшей – левая. И лишь после такого аргумента работники морга согласились с доводами и нехотя признали ошибку.

Можно представить реакцию второй семьи, которая узнала о случившемся. Впрочем, здесь есть вопрос – почему они-то не узнали свое тело? Работникам ритуальной службы пришлось возвращаться на кладбище, вскрывать свежую могилу и доставать из нее опущенный несколько часов назад гроб. Дело уладили, однако точка не поставлена. Дочь намерена добиться наказания виновных – чтобы впредь не допускали таких ошибок. Уже направили запрос в министерство здравоохранение Хакасии.