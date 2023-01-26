Как получить отсрочку от службы для IT-специалистов в Красноярском крае на весенний призыв 2023 Фото: Александр ГЛУЗ

Как получить отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в Красноярском крае на весенний призыв 2023 рассказали в региональном правительстве. Оставить заявку можно на портале Госуслуг.

Для получения отсрочки от весеннего призыва красноярские ИТ-специалисты в 2023 году должны сделать следующее:

- самостоятельно заполнить заявление не Госуслугах до 6 февраля 2023 года. Однако работодатель может и самостоятельно сделать это, если у сотрудника нет личного кабинета на Госуслугах;

- до 9 февраля работодатель должен проверить данные сотрудников, затем подтвердить их и отправить в минцифры РФ через портал Госуслуг. Таких списков работников может быть несколько;

- минцифры в свою очередь передаст списки министерству обороны РФ до 1 марта 2023 года. После этого, в период весеннего призыва в Красноярском крае, призывная комиссия будет принимать решение об отсрочке.

Условия для получения отсрочки от службы для ИТ-сотрудникам в Красноярском крае в 2023 году

- гражданство РФ;

- возраст от 18 до 27 лет;

- высшее образование из специального перечня. Посмотреть его можно здесь;

- работа в компании не менее 11 месяцев – от 1 апреля 2022 по 31 марта 2023;

- аккредитация организации должна быть не позднее 9 февраля 2023 года.

Напомним, что весенний призыв на срочную службу в РФ в целом и в Красноярском крае в частности пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

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