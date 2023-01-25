Красноярские врачи помогут спасти зрение 8-летней девочке из приюта в ЛНР

Сергей Скрипкин с коллегами на онлайн-медконсультации для девочки. Фото: Сергей Скрипкин

Красноярские офтальмологи помогут спасти зрение 8-летней Тане, которая живет в приюте Свердловска из ЛНР. Об этом сообщает в своих соцсетях главврач красноярской скоро помощи Сергей Скрипкин.

Он рассказал, что в декабре посетил приют в Свердловске, где поздравлял детей с Новым годом. Там Сергей Скрипкин и познакомился с 8-летней Таней, которая нуждается в помощи офтальмолога. Увы, в родном городе девочки специалистов такого города нет.

Чтобы помочь ребенку Скрипкин обратился за помощью к главному внештатному детскому офтальмологу Красноярского края Валентине Браун. Она согласилась не раздумывая.

В итоге для Тани провели онлайн-консультацию, где разобрали болезнь девочки. Валентина Браун уже составила для Тани курс лечения. Следующая консультация пройдет через полтора месяца. Более того, Сергей Скрипкин добавил, что такие медицинские консультации будут проходить и для других ребятишек из приюта.

Напомним, что главврач красноярской скорой помощи Сергей Скрипкин еще в августе 2022 года уехал на Донбасс с гуманитарной миссией - помочь местным жителям. Через некоторое время он вернулся в Красноярск, но продолжает приезжать в ДНР.

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