Позывной – Маэстро: врач из Красноярска взял отпуск за свой счет и на месяц уехал добровольцем в Донбасс

В Мариуполе. Фото: предоставлено героем публикации

Почти месяц – на переднем крае. Главный врач скорой медицинской помощи Красноярска вернулся с Донбасса. Туда, в эпицентр современной мировой истории, Сергей Скрипкин полетел добровольцем. Взял отпуск за свой счет и отправился помогать людям. За без малого четыре недели успел поработать и в больнице, и в полевых условиях. Даже получил позывной – «Маэстро». Причем его миссия началась еще в полете – пришлось откачивать парня, который чуть не упал в обморок. Так уж совпало, на обратном пути история повторилась: раненому бойцу стало плохо, но, к счастью, рядом оказался он.

Не в кабинете сидеть, а помогать

Сергей Скрипкин начинал как врач линейной выездной бригады, в конце 90-х возглавил службу. 34 года в профессии, солидный пост, уважение коллег…

В августе 2022-го главврач красноярской скорой уехал в Донбасс. О своем намерении объявил всему городу – поднявшись на сцену во время концерта группы «Любэ». Решение принял еще весной, после начала специальной военной операции. Захотелось не в кабинете сидеть, а приехать и помочь. Заполнил анкету на сайте «Мы вместе», и через несколько месяцев позвонили: «Вы готовы?» - Готов! Это гуманитарная миссия, ехать надо за свой счет. Оплачивали только дорогу. Тогда он попросил отпуск и отправился на место.

В Красноярске. Фото: предоставлено героем публикации

Уехал тайком от семьи

Символично, но работа догнала его даже в небе.

- Одному из пассажиров сделалось нехорошо. Стюардесса проходит по салону в поисках врача. Конечно же, сразу реагирую. Плохо молодому человеку, 26 лет - лицо бледное, состояние предобморочное. Измеряю давление, оказываю первую помощь, прошу принести горячий чай и успокаиваю. Парню становится легче. Благополучно долетаем до Москвы. Все волнения позади.

…В Украину поехал тайком от семьи. Пожалел, не хотел тревожить. Поэтому придумал объяснение: сопровождает гуманитарную помощь. Родные не удивились, Сергей Анатольевич – сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» в крае. Узнали правду, когда позвонил с украинского номера – наши симки там не работают. Но его уже было не вернуть.

Рейс Красноярск – Москва, потом двухдневный инструктаж в Ростове. И вот они в Мариуполе, миссия: шесть врачей, две медсестры и санитар. Добровольцы все.

В Ростове перед отправкой в Мариуполь. Фото: предоставлено героем публикации

Был начальник, стал рядовой

Больше 20 лет Сергей Скрипкин руководит службой скорой помощи в городе-миллионнике. А в Донбассе будто вернулся в прошлое – стал рядовым врачом приемного отделения.

- Через нас в режиме 24/7 шли пациенты: дети, старики, военные, гражданские. Единственная круглосуточная больница в Мариуполе, 8 этажей. Мы жили прямо там – на третьем, в обычной палате. Как работали? Выходных не было, смен тоже: принимали людей, сколько могли. Потом поднимались к себе, чтобы отдохнуть. Но надо понимать: тебе в любой момент могут позвонить и вызвать. Говорили по рации, фамилии называть нельзя. Так что мне дали позывной – Маэстро (из-за фамилии – Скрипкин). Еще у нас был анестезиолог Наркоз, оториноларинголог Лор…

Фото: предоставлено героем публикации

Щадить себя, отказаться даже в голову не приходило. Лифты в больнице не работают. Как-то привезли женщину с кровотечением, ей надо было срочно на операционный стол (это пятый этаж). Санитаров нет, заняты кем-то другим. Не проблема: Скрипкин и еще три врача сами взяли носилки, выдвинулись наверх. Не повезло: так спешили, что он повредил локоть. Растяжение, дальше ходил с перевязкой. Но главное – успели помочь человеку

Помочь безвозмездно

- Что запомнилось? Там люди привыкли к медпомощи за деньги. Поддержал, помог дойти – сразу НА тебе купюры. Не говоря уже о прочем. Бабушка, у которой нет ничего вообще (все вещи, что у нее остались, носит с собой в пакете), все равно пихает тебе сторублевку!

Врачи отказывались: это бесплатно, за средства государства. На них смотрели, как на инопланетян: а что, так можно было? Наши добровольцы показали своим примером: медицинская помощь может быть безвозмездной.

Сергей Скрипкин и его бригада. На фото - в белом. Фото: предоставлено героем публикации

- В целом отношение к нам было доброе. Мы со своей стороны тоже старались поддержать людей: «Все хорошо, Россия пришла, в обиду больше не даст. Все восстановим, лучше, чем было». А было всякое. Пациенты рассказывали, сидели по подвалам среди трупов, сутками без еды и питья. У кого-то на руках умерли близкие. Погибших хоронили прямо во дворах, потом переносили. Некоторые потеряли родных, на столбах висели объявления: «Разыскивается такой-то! Помогите!».

Делятся последним

Сейчас в Мариуполе разрушены 80-90% домов, говорит врач. Многие пока ютятся в подвалах. Здания, которые повреждены частично, приспосабливают под жилье: затягивают пленкой окна, что-то ремонтируют. Нет света, газа, вода из крана «техническая». Но ее можно купить в магазинах – по четыре рубля за литр.

Мариуполь. Фото: Сергей СКРИПКИН, ОНФ

- Конечно, непросто, но люди приспосабливаются. Знаете, перед поездкой в Мариуполь нас жестко инструктировали: ходить друг за другом, след в след. Справа мины, слева мины, не вздумайте пойти в траву! А как же дети, их в городе немало? Так вот они оказались еще лучше обучены, чем мы: в сторону ни шагу. Только по протоптанным тропинкам! Хотя насколько я знаю, пострадавшие были. Люди все-таки подрывались, но взрослые, не дети.

Жизнь налаживается

Еще обратил внимание: на улицах много кошек и собак. Оставшиеся без хозяев, лишенные крова, есть и раненые. Худющие, облезлые, рыскают по улицам, ищут пропитание. Но что интересно, люди, потерявшие все, все равно их подкармливают. Те же пациенты постоянно выносят остатки каши или супа. Делятся последним, ведь знают, каково это, быть голодным.

Мариуполь. Фото: Сергей СКРИПКИН, ОНФ

Чтобы помочь бедолагам, одна женщина открыла приют. Говорит, кто-то выносит из пустых домов вещи, а мы котов. Даже в таких условиях люди остаются людьми.

Благодаря этому день за днем, жизнь налаживается.

- Строят новые дома, чтобы люди вышли из подвалов, обрели крышу над головой. Восстанавливается газо- и теплоснабжение, скоро же зима. Сдают школы. Начала работать скорая, появились соцработники. Нам сказали, еще несколько месяцев назад в Мариуполе жили примерно 100 тысяч человек. А сейчас уже 220 тысяч. Значит, люди возвращаются, доверяют России, армии. Верят, то, что было, не повторится.

Судьба сделала круг

Врач с позывным Маэстро вернулся из Донбасса буквально на днях. Признается, первое, что сделал, отправил всем сообщения: «Я в Красноярске, все в порядке!».

- Не поверите, в самолете на обратном пути опять стало плохо одному из пассажиров. Мужчина, участник специальной военной операции, получивший ранение, летел домой после хирургического вмешательства. Помощь понадобилась серьезная, пришлось колоть обезболивающее. Стюардесса, обратив внимание на мою перебинтованную руку, разволновалась - справлюсь ли я, но других врачей на борту не было. Вот так все закончилось практически тем же, чем и началось. Судьба сделала круг.

Наконец, дома. Жена нажарила картошки – как он мечтал. Месяц жил на больничной пище: каши, супы, компоты. Работал 24/7 (ну, почти), за эти дни сбросил 8 кг!

Отправляется в Мариуполь. На фото - в машине скорой (Украина). Фото: предоставлено героем публикации

- Теперь знаю, как худеть. Если без шуток, нас предупредили: будут рады видеть еще, опыт уже есть. Знаю, многие собрались снова. Если появится возможность, я тоже поддержу миссию. С начальством договориться можно – снова возьму отпуск.

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