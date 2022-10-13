Частичная мобилизация в Красноярском крае продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

Частичная мобилизация в Красноярском крае продолжается. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Лысенко. Он также ответил на самые часто задаваемые вопросы местных жителей во время прямого эфира.

Завершена ли частичная мобилизация в Красноярском крае?

- Распоряжение о начале частичной мобилизации подписал президент. Соответственно, указ о ее завершении может подписать только он. Поэтому частичная мобилизация продолжается, а военкоматы будут работать в рамках 31-го закона РФ. То есть: будут вызывать, уточнять данные на соответствие гражданина критериям призыва.

Будут ли еще отправки из Красноярского края?

- Больших отправок не будет. Идут небольшие отправки команд.

Если человек переехал, ему нужно приходить и предоставлять свои данные?

- Вообще, данные должен предоставить работодатель. Но если этого сделано не было, гражданин должен прийти в военкомат, заявить о себе.

Где красноярцы проходят подготовку для отправки в зону СВО?

- Наши призывники находятся в двух военных частях, где их готовят согласно учетным специальностям. Сроки нахождения в частях разные: кто-то будет находиться до 10 дней, а кто-то – до нескольких месяцев.

- Другие части прибывших находятся в формированиях новых подразделений. Они находятся в частях и проходят боевое слаживание. Этот процесс будет длиться от одного до нескольких месяцев. Все зависит от предназначения части, а также от решений минобороны и генштаба.

- Неподготовленного человека в зону боевых действий не отправят. Почти сразу никого не отправляют, это все фейки.

Обеспечены ли мобилизованные красноярцы амуницией в учебных частях?

- Я вместе с представителями краевых властей побывал в мотострелковом полку в Кузбассе. Красноярцы размещены в палатках, постели, как дома – с простынями, матрасами и подушками. Есть бани, столовые. Словом – все необходимые условия для проживания.

- Когда полки будут перемещены в зону боевых действий, палатки там вряд ли будут. Наши мужчины поехали не на рыбалку и не на сафари, они возможно будут принимать участие в боях. Во время слаживания их будут готовить к более суровым условиям: копать окопы, блиндажи, ставить мины.

Почему возвращают из военных частей?

- Был ряд неясных моментов по законодательству. В их отношении законодательство было проверено, их вернут в части. Изначально посчитали, что раз они были уволены из военных частей меньше года назад, то не подлежат призыву. Но в итоге разобрались, и этих граждан отправят обратно.

Могут ли взять добровольцем многодетную мать?

- Препятствий нет. Если женщина – медицинский работник, то места есть. Женщину с автоматом представить сложно, но если есть намерение, то мы рассмотрим такой вопрос.

Могут ли мужчины призывного возраста покидать место жительства – регион, город?

- Мы этому не препятствуем. Одно могу сказать: по месту прибытия нужно встать на воинский учет.

Мобилизованных будут обучать в соответствии с их военно-учетными специальностями?

- Либо так, либо будут обучать новой специальности.

Почему мобилизованным приходится самим покупать амуницию?

- В частях выдают стандартную военную форму. Что касается бронежилетов и другой подобной амуниции, их будут выдавать при начале боевого слаживания. Оружие будет выдаваться позже. Покупать ничего не надо.

Могут ли принять участие в СВО освободившиеся из мест лишения свободы?

- Будем работать с такими индивидуально, но такие граждане не подлежат частичной мобилизации.

Если в семье с тремя детьми, один ребенок от другого брака, а муж единственный кормилец, как быть?

- Ребенка можно усыновить. Если такое условие не подходит, значит, мужчина подлежит призыву.

Если студент был отчислен, но восстановился и продолжает учебу, его призовут?

- Если он восстановлен на свой же курс и свой факультет, и его отчисление не превышает общего срока обучения, то такой студент не подлежит частичной мобилизации. Аспирантам отсрочка предоставляется до конца обучения.

Какие категории годности подлежат частичной мобилизации?

- В это время годны все категории: А, Б, В. Негодны: категория Д (инвалиды) и Г – (временная негодность). Необходимо прийти в военкомат и предоставить документы, а дальше уже будет принято решение.

Возможна ли альтернативная служба во время частичной мобилизации?

- Законодательством она не предусмотрена.

Почему не проводятся медкомиссии?

- Медкомиссии проводятся при необходимости. Это определяется внешним состоянием. Если есть температура, признаки заболевания, тогда ее проведут.

Какая зарплата у мобилизованных красноярцев?

- Зарплата как у контрактников. На мобилизованных распространяются все льготы и все выплаты, что и на проходящих службу по контракту.

Можно ли получить документ, доказывающий, что человека мобилизовали, для получения льгот?

- Выдаем справки по требованию семьи о мобилизации гражданина. Единственное – необходимо подтвердить родственные отношения.

Какие вещи должен взять с собой мобилизованный?

- Средства гигиены. Грубо говоря – помыться и побриться.

Что делать, если мобилизованный долго не выходит на связь?

- Достаточно прийти в военкомат и навести справки. В течение суток вам будет дан ответ.

Когда будут выплачивать 100 тысяч рублей от Красноярского края?

- Выплаты уже начались. Но надо понимать, что необходимо время для обработки такого количества данных. На сегодняшний день мы отдали документы на выплаты около 3 тысяч человек.

Почему военкомат отказывается брать добровольцев в Красноярском крае?

- Мы не может отправить всех сразу. Всех записываем, обрабатываем, и каждый получит извещение о даты убытия. Каждого добровольца мы отправим в СВО. Всему свое время.

Могут ли положить повестку в почтовый ящик?

- Повестку вручают исключительно лично, либо через работодателя.

Вернут ли мобилизованных, чьи специальности забронированы?

- Все зависит от желания гражданина. Насильно его из части никто выгонять не будет, но мы ему скажем, что он может вернуться. Все зависит от человека.

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