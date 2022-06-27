Дитя тайги стала принцессой балета: пронзительная история девочки, которую щенок спас от гибели в лесу с дикими зверями

Заблудившуюся в лесу малышку спас ее друг, щенок. Фото ГУ МЧС Якутии.

- Карина! Карина! И вдруг из густой травы вверх потянулись тоненькие ручки. Исхудавшая – живой скелетик. Вся в расчесах от мошек и комаров. Из одежды только майка да изорванные о сучки колготки. Но главное – жива! При виде ее крепкие мужики, спасатели, разрыдались, как дети. Это было чудо: четырехлетняя малышка, заблудившись, выживала в тайге 12 дней. Спаслась благодаря другу, щенку, что согревал ее своим телом. В 2014-м история Карины Чикитовой из Якутии облетела весь мир. Девочке и собаке даже поставили памятник. С тех пор прошло восемь лет. И оказалось, судьбу якутской Золушки тот самый случай перевернул – как по волшебству.

Убежала в лес за бабочками

29 июля 2014 года… Карина с мамой гостила у прабабушки в Оломе. Это сельцо в три двора, туда приезжают на летние работы: сбор грибов, ягод, заготовку сена. Очень дальнее, от Якутска больше 600 км, добраться почти нереально – бездорожье, связи нет.

В тот день мама, Талина, ушла на покос. Бабушка уснула. А за дочкой приехал отец, он жил отдельно, в другом селе. Однако произошло непредвиденное, мужчину срочно вызвали на службу, тушить пожар в тайге. Не успев никого предупредить, он умчался. И все были уверены: Карина у папы.

Тем временем девочка возилась с соседским щенком по кличке Кырачаан («малыш»). В какой-то момент они заигрались, да так, что убежали в лес.

Где я? Карина очутилась в тайге, в чем была: майка и колготки, поверх курточка и сапоги. Тут перепугался бы и взрослый. Места гиблые - болота, звери. Но Карина быстро сообразила, ей надо домой. Никого не ждать - ИДТИ.

Места там гиблые : дикие звери, болота, насекомые. Фото Альберт Аммосов ГКУ Служба спасения РС (Якутия)

Ночевка в берлоге

Ее хватились только на четвертый день, когда вернулся отец. Один. Тогда стало ясно, ребенок в тайге трое суток. В Олом немедленно стянули все силы: полицейских, спасателей, кинологов с собаками. Искали даже с воздуха. Но разглядеть из вертолета хрупкую фигурку было невозможно, слишком густые заросли. Зато заметили медведя.

К той поре малышка успела переночевать в берлоге. Благо она была пустой. Медведицу с медвежонком встретила позже. Удивительно, но хозяйка тайги пощадила человеческое дитя.

А Карина все шла и шла, будто что-то вело. Откуда брала силы? Искала редкие ягодки (брусника не уродилась, голубика почти опала), выкапывала корешки. Но лесного провианта было мало.

На девятый день спасатели нашли след ножки. Фото Альберт Аммосов ГКУ Служба спасения РС (Якутия).

Волосы примерзали

Начало августа, по ночам подмораживало – до нуля. Спасатели зябли даже в спальных мешках. А девочка? Она все искала путь домой. Но к вечеру не падала спать без сил. Заранее выбирала место и делала постель из травы. Бывало, проснется, а волосы в инее, примерзли.

Ее спасло только одно – лучший друг, щенок. Днем говорила с ним. Делилась всем, что на сердце. А по ночам обнимала, зарываясь в шерсть, тогда страх и холод отступали.

Как назло, испытаний им выпало немало. Еле спаслись от пожара. И тут же угодили в мощную грозу. Ледяной ливень с градом – было жутко. Но опять помог смышленый пес. Обнаружил в скале пещерку, там сумели укрыться и поспать. Им повезло, если бы убежище было ниже, его затопило бы селевым потоком, могли утонуть во сне.

В роду – шаманка

На девятый день пришли целых две беды. Карина забрела в болото, чуть не увязла. Пытаясь выбраться, утопила сапоги (раньше потеряла и курточку). А главное – исчез щенок. Сколько ни звала, не откликался.

Но вот совпадение: вскоре спасатели наткнулись на след детской ножки. А ближе к вечеру из тайги вышел Малыш. Его шатало от слабости. Теперь Карина осталась совсем одна. Ее шансы таяли с каждым часом, это осознавали все. Увы, служебной собаке не удалось взять след…

Нашли! Фото Альберт Аммосов ГКУ Служба спасения РС (Якутия).

Десятый, одиннадцатый, двенадцатый день. Казалось, ребенок может выжить только чудом. И оно произошло. Спасатели в третий (!)раз решили осмотреть сенокосные угодья. Шли по грудь в траве, кричали. И тут один из них, Артем Борисов, ахнул: из зарослей кто-то поднял к нему худенькие ручки. Тогда плакали и смеялись все: «Живая!».

Как она смогла? Уже потом мама Карины призналась: в их роду была сильная шаманка. Умела даже вызывать дождь. Однажды еще ребенком тоже ушла в тайгу. Искали ее долго, потеряли надежду. И вдруг беглянка вернулась сама. Так, может, дочка унаследовала дар предков?

Этот снимок облетел все СМИ, в том числе зарубежные. Фото Альберт Аммосов ГКУ Служба спасения РС (Якутия).

Фея-крестная для Золушки

В балетной пачке, точеная, как статуэтка, сейчас Карину не узнать. 12 дней в тайге полностью изменили жизнь якутской Золушки. Не обошлось без вмешательства феи-крестной. Ею стала Альбина Черепанова, политик, генеральный директор Якутского фондового центра:

- Мы познакомились, когда девочке исполнилось шесть. Журналист Виктория Габышева написала о ней замечательную книгу «Карина. 12 дней в тайге», мы читали ее вместе с внуком. Он был поражен, предложил найти Карину, может, ей нужна помощь? Но от Якутска до места, где жила семья, 600 км. И тут мне попадается на глаза газета, а там на фото Карина. Звоню в редакцию и слышу: она с мамой в Якутске, завтра домой. Я к ним – и как по наитию - предложила: «Сдайте билеты?». Талина согласилась.

Девочке и собаке даже поставили памятник, он находится в аэропорту Якутска. Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

Карина осталась в Якутске. Альбина Прокопьевна взяла ее под свое крыло. С мамой девочка видится на каникулах: Талина вышла замуж, родила сына, живут в Олёкминске. Обычная семья.

Карина и ее фея-крестная. Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

Ну а Карина растет маленькой звездочкой. Учится в Якутской балетной школе имени Ксении и Натальи Посельских. Занималась там четыре года и в 2021-м поступила в профессиональный пятый класс. Отбор был строгим: группу сократили вдвое. Но она прошла! Недавно завершился учебный год, уехала на каникулы - к маме и братику, она к ним очень привязана.

Карина исполняет танец якутянки. Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

«Характер есть»

В этом году «лесная девочка» побывала в Большом театре и познакомилась с самой Илзе Лиепа.

Карина на занятии. Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

- Это была ее первая поездка в Москву, - рассказывает Альбина Черепанова. - Вечером мы пошли гулять по Арбату. Огни, огромные здания, она смотрела на все вот такими глазами.

Карина мечтала попасть на урок к Илзе Лиепа. Сбылось! Известная балерина давно дружит с якутской школой. А, узнав историю Карины, с радостью согласилась ее принять. Сразу разглядела: «Характер есть! Теперь главное – работать». И даже поделилась секретами, показала систему авторских упражнений. Теперь по ним занимается не только девочка, но и вся ее школа.

А Большой театр… Они посмотрели балет «Драгоценности» Джорджа Баланчина. Девочка была потрясена. Ведь после спектакля ее позвали и на репетицию:

- Шла и дрожала. Меня попросили показать, что я умею. Потом пригласили за дирижерский пульт, чтобы посмотреть, как чувствую музыку. Было, как в сказке!

Карина в Большом театре. Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

Арбат, Красная площадь, театры, все это стало ее драгоценностями.

- Еще я давно хотела познакомиться с Николаем Цискаридзе. Пока нам встретиться не удалось, он был в Санкт-Петербурге. Но, возможно, получится в будущем. Мы оставили для него в Доме актера подарок – книгу Виктории Габышевой «Карина. 12 дней в тайге». Надеемся, ему передали.

О чем же теперь мечтает 12-летняя девочка, выжившая в якутской тайге? Конечно, о высоком.

- Когда стану взрослой, буду балериной, буду ездить по миру. И обязательно открою балетную школу. Но не в Якутске, а в Олёкминске, где живу. Вот этого хочу больше всего.

Изящная, стройная, настоящая принцесса балета! Фото предоставлено Альбиной Черепановой.

А почему нет? Способностей и характера ей не занимать. Проверено тайгой. И Илзе Лиепа.

А ЧТО СТАЛО С МАЛЫШОМ?

С момента спасения Карины они больше не виделись. Щенок был соседским, семье не принадлежал. Со временем Чикитовы перебрались в Олёкминск. И навещать Малыша не могли - слишком далеко.

- Собака осталась в Оломе, - делятся сельчане. – Она охотничья, там ее место, хозяева. С тех пор миновало восемь лет. Увы, у таких собак век недолог. Они ведь ходят на зверя, на медведя. Так что сейчас ее уже нет, не выжила.

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