Одни называли богиней, другие чудовищем: история звезды бодибилдинга, которая вымолила у святой Матроны ребенка и полностью перевернула свою жизнь

Наталья в 2014-м, на пике формы, и сейчас. Фото предоставлено героиней публикации.

В 24 года она сделала тату - слезу под глазом. «Это был мой плач по женскому счастью», когда вдруг поняла, совмещать спорт и личную жизнь просто не сможет. Спустя несколько лет Наталья Батова из Красноярска стала звездой бодибилдинга. Рыжие кудри, серые глаза и… гора мышц. «Чудовище», «мужик», чего только о себе не наслушалась! Но леди Шварценеггер (так окрестили ее в СМИ) пошла наперекор судьбе. Взяла и родила ребенка. Хотя для культуристок это сродни чуду: из-за приема анаболиков многие остаются бесплодными. А ей – удалось, в 41 год! Причем самой, без помощи ЭКО. Удивительная история Натальи Батовой - в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Из Сибири на юг и обратно

Харизматичная, яркая, 100%-но вылепила себя сама, говорят одноклассники. На школьных черно-белых фото Наташа, как тростинка. Ни за что не разглядишь в ней будущую чемпионку, мастера спорта международного класса. Зато характер угадывается сразу.

В детстве она была худенькой, как тростиночка. Фото предоставлено героиней публикации.

Еще бы, такая закалка: родилась на Крайнем севере. Там, в заполярном Норильске, познакомились ее мама и папа. Приехали на заработки: она из Сибири, он из Ставрополья. Таня подвизалась на складе, Алексей - крановщиком.

- Случилась любовь. А в то время отец был женат, но неудачно. Мама сказала ему: «Я жду ребенка. Как быть, решай сам. Оставляем или…?». Папа вытаращил глаза: «Конечно! Тот брак был ошибкой. Я разведусь, и мы распишемся». Они поженились, а через несколько месяцев – в апреле 1976-го - появилась я.

Морозы за -50, черная пурга… Наташе не было и годика, когда родители засобирались на Кавказ, родину отца. Заработки заработками, а о ребенке подумать надо.

- На юге мы прожили много лет, там родился младший брат. А потом пришли 90-е. Мне скоро поступать, а в тех краях куда без взятки? Жили скромно, простая советская семья, никогда не шиковали. Вот и решили: меняем квартиру, возвращаемся в Красноярск, к маминой родне.

Солнечные люди

Свою новую встречу с Сибирью она не забудет до сих пор. Поздняя осень, а на улице – 32, кошмар!

- Вообще не хотелось выходить. Однажды сидели дома, смотрели телевизор. И тут стали показывать шоу «Мистер Олимпия», самое крутое соревнование бодибилдеров. Папа давай подшучивать – непривычное же зрелище! А меня они поразили. Показалось, эти люди - самые счастливые, здоровые, богатые на свете. Захотелось быть среди них.

Но тогда в СССР культуризм едва начал выходить из подвалов – до этого был под запретом. Казалось бы, несбыточно. Особенно для девочки-подростка.

- Я же была такой неспортивной. Худющей настолько, что торчали кости. При росте 170 весила 49 кг. Но, видимо, когда человек находит свой путь, его не остановить.

Ее первый турнир (по жиму лежа) в 1997-м году. Фото предоставлено героиней публикации.

«Ты же девочка!»

Впрочем, после школы Наташа подалась… в аграрный, на технолога. Убедили родители: найдешь потом «хлебное» место. А у самой душа не лежала ни к чему:

- КачкИ перебежали мне дорогу. И на четвертом курсе (это было в 1997-м) пришла в тренажерный зал. Взяла закрытый купальник, отрезала верх, получился топик. Из вельветовых штанов соорудила шорты. Заплела косу, и вперед: «Хочу выступать!». Другие девчонки приходили парням глазки строить, а я занималась, через день по четыре часа. Постепенно сделалась местной достопримечательностью.

По словам Натальи, дома не поддержал никто: «Ты же девочка!». Пошли скандалы, она убегала, хлопала дверью так, что сыпалась штукатурка. Но сдавать назад не собиралась. Видела, как меняется на глазах. Болят мышцы? Ерунда, зато растут!

Мышцы росли, и она была счастлива. Фото предоставлено героиней публикации.

Леди Шварценеггер

- Парни, свидания? С первого курса мы с девочками из группы ходили на дискотеки. Знакомились, на лавочке посидели, поцеловались в подъезде, ничего серьезного. А через несколько лет я набила ту самую слезу. Если совмещать спорт и семью, никогда не добьешься того, чего хочешь. А хотела я многого.

2005 и 2014 - между ними титанический труд. Фото предоставлено героиней публикации.

Сбылось – сначала показала себя в Сибири. Потом вышла на страну, Европу и мир. Через 15 лет она была звездой, абсолютной чемпионкой России и Восточной Европы, а в 2013-м стала Президентом Лиги Реслинга.

Соревнования в Европе - 2006. Фото предоставлено героиней публикации.

Годами занималась со штангой, держала жесточайшую диету. Не обошлось без стероидов, иначе такие мышцы не накачать.

- Они заработаны не только уколами, но и весами. Приседала со штангой в 150 кг, жим ногами у меня 520 кг, жим лежа был 85, пока не травмировала плечо. Я пахала. За трое суток до турнира переставала пить (только лимонный сок), за сутки – есть, чтобы просушиться. У меня жира оставалось 3-4% (в 6-7 раз меньше нормы). Один раз от обезвоживания судорогой свело все тело. Скрутило, а рядом никого. У нас на соревнованиях дежурили 2-3 машины «скорой». Люди падали в обморок, были и летальные исходы.

Чемпионат России в 2010. Как бронзовая статуэтка. Фото предоставлено героиней публикации.

Разбил сердце

А с личным? Запретить себе любить не могла. Но встретить своего мужчину было нереально.

- Женщине с мышцами жить в России все равно, что заниматься лыжами в Африке. «Мужланка», «хабалка», как меня не называли! Всё пытались сравнить с эталоном. Но мы же спортсмены, у нас свои стандарты. Влюблялась? Конечно! Но не в тех. Пока мои сверстницы выходили замуж, я тренировалась. А после 30 лет, получается, собирала всякую шваль. Один меня не любил. Другой поднимал руку (мастер спорта, весит 120 кг)…

2014 - пик формы. Фото предоставлено героиней публикации.

Третий разбил сердце. Тогда она влюбилась по-настоящему. Ради него готова была на все – зажить обычной жизнью, как другие. ОСТАВИЛА СПОРТ.

- Просто дышала им. Но он кинул меня на деньги – 2,5 миллиона. Думал, миллионерша. А потом ушел. Тогда я была способна на самый роковой шаг. Остановило одно: долг ляжет на маму, так нельзя, надо платить самой…

Просила – и чудо произошло

Чтобы избавиться от боли, завела роман с другим. Хорошим, но случайным человеком. Встречались недолго, а вскоре Наталья поняла, что беременна.

- До этого о ребенке не смела мечтать. Растерялась, деваться было некуда. И в 40 лет сделала аборт. А после возненавидела себя, впала в депрессию.

Наталья - человек верующий. Поэтому попросила Бога дать еще один шанс. Ездила к святой Матроне. Отстояла в очереди несколько часов. Все это время проплакала. Молилась, и… чудо произошло - ее услышали. Через год Наталья стала матерью.

- Отца ребенка выбрала сама. Рожать решила от чеченца – хорошие гены. Нашла подходящего человека. И спустя три недели забеременела. Меня все долбили: «Тебе 41, нормального не родишь!». Таскали по генетикам. Первый анализ показал, что-то неладно. Сделали второй. Помню, еду за результатами в такси, рыдаю. Мне протянули листок, а там все в порядке. И я упала перед врачом на колени.

Наталья с дочкой. Фото предоставлено героиней публикации.

Дочка родилась копия папы. Семимесячной, но врачи смогли ее выходить. Свою малышку Наталья назвала Софийкой – в честь героини сериала «Сонька, золотая ручка»:

- Люблю сильных личностей. Да, она преступница, но ни разу не обидела бедного!

У счастья есть имя

- Нас растили строителями коммунизма, винтиками, а Соню я учу быть девочкой. Хочу отдать в школу моделей. Мечтаю, чтобы она счастливо вышла замуж, родила детей.

Дочка Сонечка. Фото предоставлено героиней публикации.

К слову, дочка полностью перевернула жизнь спортсменки. Последнее выступление в Сингапуре, и Наталья окончательно распрощалась с бодибилдингом. Признается, стало неинтересно. Сейчас работает фитнес-тренером, помогает другим пересоздавать себя. А еще снимается в кино, участвует в телешоу… Гора мышц ушла, и теперь фигура у нее, как у балерины. Железную леди не узнать!

Наталья на "Модном приговоре" (Первый канал). Фото предоставлено героиней публикации.

- Кто сказал, что счастье в мужчине? Лично я его родила, и имя моему счастью – Софийка. Представьте гору, на которой нет живого места, она вся щетинится копьями… А на вершине стоит израненный человек и держит кубок. Весь в крови, но он счастлив. Вот это я, картинка обо мне. Только главной моей наградой стала дочка.

Железную леди не узнать! Сейчас она больше похожа на балерину. Фото предоставлено героиней публикации.

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