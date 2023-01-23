Утиные истории: красноярцы спасают водоплавающих в морозы

Подкормка уток на Енисее 23 января 2023 года в -35. Фото: https://vk.com/sibrekon

В минувшие выходные сотни красноярцев выходили на набережные Енисея и Качи, чтобы помочь зимующим в городе пернатым пережить стужу. Люди усиленно кормили уток и призывали делать это в холода и других любителей птиц.

По наблюдениям горожан, сложнее всего кряквам приходится в полыньях, почти затянутых льдом. Им трудно найти корм, а без достаточного количества питательных веществ утки (как и другие птицы) слабеют и становятся более уязвимыми к болезням и стуже.

Люди делятся друг с другом в соцсетях «адресами бедствия»: указывают места, где водоплавающие особенно нуждаются в помощи. К ним, например, относятся небольшие промоины вдоль набережной Енисея. Видео сделано возле одной из них, расположенной почти напротив смотровой площадки по ул. Дубровинского. Полынья практически не просматривается с прогулочных дорожек из-за зарослей. Много уток обитает и в районе Вантового моста. Там их традиционно угощают жители Красноярска во время прогулок.

Многие отмечают, что на Каче водоплавающие более избалованы вниманием человека: жильцы многоэтажек по соседству с рекой постоянно подкармливают птиц. Те выходят прямо на тротуар, окружают своих кормильцев и часто берут еду из рук.

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