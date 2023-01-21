В дорожной службе Красноярска в качестве психологов «работают» кошки Маруся и Алиса

Алиса и Маруся провожают дорожников в рейсы Фото: МП "САТП"

В специализированном автотранспортном предприятии есть две необычные работницы. Это кошка Маруся и ее дочь Алиса. О «сотрудницах» рассказали в соцсетях организации.

Маруся живет здесь давно, она любимица всего коллектива. А недавно у ней присоединилась и дочь Алиса. В лапах семейного подряда работы много – они и психологи, и контроллеры, и уничтожители грызунов. Сотрудники говорят, что со своими обязанностями котики справляются на «отлично» – каждый специалист окружен их вниманием, а в помещениях не встретишь ни одной мыши.

В психологической поддержке кошек дорожники нуждаются сейчас особо остро. Из-за прошедших снегопадов у них много работы, морозы выводят из строя спецтехнику с гидравликой, людям приходится работать круглыми сутками без перерывов: они чистят дороги, сметают и вывозят снег, подсыпают пескосоляной смесью опасные участки. Алиса с Марусей провожают их в рейсы.

По информации МП «САТП», за последние сутки с красноярских дорог вывезли 165 КамАЗов снега и убрали 293 участка улиц. В субботу, 21 января, в рейс вышло 56 единиц техники.