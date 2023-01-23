В Канске выпустили на свободу виновницу пожара на 170 миллионов рублей, в котором погибли 3 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

23 января в Канске вынесли приговор Анне Шкарубе, которую обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Страшный пожар в Красноярском крае случился 25 мая 2017 года. На территории пилорамы загорелись хлысты и опилки. Тогда стояла сухая погода, а ветер, подхватив огонь, перекинул его на частные дома. В общей сложности около сотни домов на улицах Краевая, 1-ая Инициативная, 2-ая Инициативная, Народная. А также дачи и гаражи в поселке Строителей.

Сумма ущерба составила более 170 миллионов рублей. Погибли три человека. Сгорели или были повреждены огнем дома, постройки и другие объекты, принадлежащие более 250 гражданам, юридическим лицам и мэрии Канска.

Оказалось, что лесопилка, на которой произошло возгорание принадлежит директору предприятий ООО «Ва-БанК» и ООО Сибирская лесная компания «Леса Красноярска» Анне Шкарубе. Следствие выяснило, что она складировала древесные отходы, площадку никто не чистил. Как итог – на фоне жаркой и сухой погоды все загорелось, что привело к страшным последствиям.

В пресс-службе судов сообщают, что в деле более 70 томов. Расследование шло более 3-х лет. За это время было опрошено более 250 потерпевших и столько же свидетелей.

Так, Анну Шкарубу приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Но даже эти деньги она не заплатит, так как истек срок давности по привлечению к уголовной ответственности.

Шкарубу так же признали виновной в нарушении пожарной безопасности повлекшей по неосторожности смерть трех лиц. Приговор – 4 года, но суд решил, что Анна может исправиться без реального лишения свободы, а потом назначил наказание условным с испытательным сроком в 3 года.

Потерпевшие подали иски компаниям Шкарубы и ей самой. Большая часть из них была удовлетворена, а требования были взысканы в солидарном порядке. Однако другая часть исков суд оставил без рассмотрения, по оставшейся части заявлений производство было прекращено полностью.

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