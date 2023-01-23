«Грызлись за победу»: на чемпионате края по керлингу среди мужчин впервые за три года выступила команда из Дудинки

Н чемпионате края по керлингу среди мужчин впервые за три года выступила команда из Дудинки. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

В Красноярске 14-20 января проходил чемпионат края по керлингу среди мужских команд. В Сибирской академии керлинга на острове Отдыха за медали сражались 11 команд из столицы региона и одна команда – под гордым названием «Таймыр» – из Дудинки.

Прежде «Таймыр» уже выступал на краевых соревнованиях, а в 2019 году даже взял бронзовую медаль, но последние три года попасть на чемпионат не удавалось по банальной причине – отсутствовало финансирование. Исправить несправедливую ситуацию помог «Норникель». Благодаря поддержке компании у команды не только появился шанс вновь завить о себе, но и собственная именная форма.

- В секцию по керлингу в Дудинке я пришел в 2018 году. Мне всегда нравился спорт, борьба, азарт, а керлинг – очень интересная игра, в которой есть сразу всё. Два года назад задался вопросом о нашей экипировке, нарисовал эскизы и начал искать, кто сможет помочь. На меня вышла компания «Норникель», отправил идею, обсудили и в итоге проспонсировали, - рассказал участник команды Вениамин Безруких. Он не только спортсмен, но и талантливый художник, поэтому придумать эскиз для него не составило труда.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Отдельно стоит сказать и о необычном составе дудинской команды. Её представляют играющий тренер Андрей Жарников, два 19-летних спортсмена и двое начинающих, которым всего 10 и 11 лет. На чемпионат младшие игроки попали после двухнедельного отбора, где показали свою рассудительность, выносливость и тактику. По словам 11-летнего Саши Подзорова, больше всего в керлинге его привлекает то, что и головой нужно работать, и физически выкладываться.

- Такие большие соревнования – это новые для меня ощущения и новый опыт, но волновался только в первый день, дальше уже спокойно играл, - поделился своими эмоциями юный спортсмен.

Кстати, шансы на победу своей команды Саша оценивал на 99%, и примерно таким и оказался результат. Несмотря на разный опыт и возраст, северяне показали действительно отличную игру. Керлингисты вышли из своей подгруппы абсолютными лидерами. Ребята обыграли пять команд, причем одну с разгромным счетом 13:0. Далее предстояли четвертьфинал и полуфинал, где команде из Дудинки также не было равных.

Таким образом, «Таймыр» прошел весь чемпионат без поражений и обеспечил себе место в борьбе за золото. Но вот выиграть в решающей битве не удалось. Против дудинцев на лед вышла опытная команда «Хардлайн», в итоге северяне допустили ряд ошибок и смогли заработать только два очка. Тем не менее, «Таймыр» получил серебряную медаль соревнований, и это лучший результат за всю историю выступления команды на чемпионате края.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

- Чемпионат прошел для нас успешно. Мы реализовали все цели, которые ставили перед собой: парни выполнили первый спортивный разряд, мы отобрались на следующий этап соревнований – это чемпионат Сибирского федерального округа среди мужских команд. Впереди у нас подготовка и тренировки. С этого чемпионата для себя подчерпнул, что выигрывает та команда, которая исполняет самые простые броски, а сложные ходы не всегда эффективны, поэтому будем искать новые для себя подходы, - прокомментировал результаты тренер Андрей Жарников.

- Чемпионат прошел хорошо, на уровне. Финальная игра оказалась напряженная, я бы сказал, что мы не просто боролись, а грызлись за победу, но чуть-чуть не хватило. В дальнейших планах тренироваться больше и лучше! - добавляет Вениамин Безруких.

После финального боя капитан команды «Хардлайн» Петр Триандафилиди так прокомментировал игру соперников:

- Это была игра, достойная финала. «Таймыр» – отличная команда, которая наверняка должна была оказаться в числе лидеров. Давно знаю Андрея Жарникова, мы вместе начинали заниматься керлингом.

На вопрос о том, в чем же секрет успеха и главная сильная сторона команды, таймырцы отвечают: эмоциональное спокойствие. В керлинге ведь как: если ты психанул, разозлился, выплеснул какую-то эмоцию, значит ты проиграл. Поэтому даже если что-то не получается, то нужно сохранять самообладание.

Залог успеха любого спортсмена еще и в регулярных тренировках, а для этого нужна база: залы, экипировка, инфраструктура. Так вот, в Дудинке развитие керлинга в целом началось с момента открытия ледовой арены «Таймыр» и появления секций для взрослых и детей. Кроме прочего, в городе проводится Арктический кубок по керлингу, на который уже не один год приезжают именитые спортсмены из городов России и других стран. Всё это привлекает в этот уникальный вид спорта всё больше жителей, и особенно детей. Поддержку в развитии инфраструктуры и проведении международных соревнований в Дудинке также оказывает «Норникель».