Полицейский из Красноярска помог семье спасти дом от пожара в Херсонской области

Полицейский из Красноярска помог спасти дом от пожара в Херсонской области. Стоп-кадр видео

Сотрудник отряда спецназначения полиции «Гром» из Красноярского края помог семье в Геническом районе Херсонской области отстоять дом от огня. Имя бойца мы называть не можем, но те, кто знаком с ним лично, наверняка узнают по глазам и по голосу.

- Проезжал мимо, увидел, что горит трава, огонь приближается к дому. Возможно возгорание жилого строения. Вышел из машины и помог гражданским, женщине и мужчине. Они вдвоем пытались потушить этот пожар. Но был сильный ветер, огонь быстро распространялся. Еще выбежал боец один из воинской части. Времени не было уточнять, из какой именно. Помогли с ним затушить, чтобы пламя дальше не пошло.

О поступке офицера полиции коллеги случайно узнали лишь через несколько дней. Его уговорили вернуться и рассказать о случившемся. Там он встретился с жильцом едва не загоревшегося дома. Тот поблагодарил полицейского и неизвестного военного, пожал крепко руку и отметил, что без их поддержки все закончилось бы трагично. В свою очередь офицер полиции, прибывший в Херсонскую область из Сибири, ответил, что приехал помогать людям. Он бросился тушить огонь, понимая, что каждая минута на счету и семья не должна остаться без крыши над головой.

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