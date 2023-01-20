Спасибо тебе, добрый человек: объявления, которые кто-то расклеил на остановках просто так, помогли встретиться потерявшим друг друга на 20 лет сестрам

Потерявшиеся сестры из Красноярска нашли друг друга по объявлению на остановке. Фото архив семьи.

Кажется, сейчас такого просто не может быть. Любого (ну почти) легко найти в соцсетях за минуты. Однако случилось: сестрам из Красноярска, которые потеряли друг друга еще 20 лет назад, помогли встретиться… объявления на остановках. Их написал от руки и развесил кто-то из местных. Без всякой выгоды для себя, просто по доброте. Обычные, бумажные – на тетрадных листках в клеточку – для двух семей они оказались судьбоносными.

Ради ребенка бросила институт

- Эта история началась еще в середине 70-х годов, - рассказала «КП» - Красноярск одна из сестер Юлия Тумак. – Тогда моя мама, ее звали Верой, училась на втором курсе художественного института, ей было едва за 20.

Совсем юная, ни семьи, ни детей. Жила вдвоем с мамой. Но однажды произошло неожиданное: нагрянула дальняя родственница. Да еще и с ребенком – ее дочке Валечке* не было и полутора лет. Попросила присмотреть за малышкой, а потом пропала.

- Вера думала: на время, а вышло – насовсем. Родная мать от дочки отказалась. Никто из родных тоже не смог ее принять. Так что ребенка оставила у себя Вера. Выхода не было: девочку привезли больной, с воспалением легких и другими тяжелыми недугами. Ее надо было лечить и реабилитировать. Поэтому мама ушла из института. Удочерила Валю, дала ей свою фамилию и отчество.

Валя прошла через многие испытания, но в целом ее жизнь сложилась удачно. Фото: архив семьи.

«Она тебе вообще не мать!»

Сначала все было хорошо. День за днем, девочка поправлялась. Когда подросла, стала звать ее мамой.

Вера же пошла художником-оформителем в комбинат торговой рекламы. Рисовала вывески для магазинов, тогда это было востребовано. Отдала дочку в школу.

Дальше – со слов Веры и ее матери. Когда Вале было лет семь-восемь, ее как подменили. Девочка начала уносить из дома вещи и деньги, грубить… Как ни старались, две женщины не могли справиться с ребенком. Делали все, чтобы дочка стала прежней, но не сумели.

И Вера решилась на жесткий шаг – отправить Валю в интернат. Там педагоги, воспитатели, они помогут. Иначе, боялась, всё может закончиться печально. Впрочем, навещала каждые выходные, забирала к себе.

- Но, когда девочке было лет 13, «добрые» соседи надоумили: «Валя, что ты ее слушаешь? Она тебе не мать, а совершенно чужая женщина!».

Вера Александровна и Валя. Фото: архив семьи.

До сих пор Валя не знала, что ее удочерили. Для подростка это стало еще одним ударом. Вскипела от обиды, потребовала вернуть ей имя и отчество – как было. Вера не стала перечить: сделала девочке новые документы. А после Валя перестала называть ее мамой…

Жизнь сложилась удачно

Когда Вере было 30, она встретила Василия. Влюбились, сыграли свадьбу, через год появилась дочка Юля. Но о своей старшей женщина никогда не забывала.

- Помню, мне было года четыре-пять, мы ездили к ней в интернат, - вспоминает Юлия. - Она у нас бывала тоже. Я всегда знала: у меня есть сестра. Потом мама с папой развелись, она растила нас одна. А Валя окончила школу, отучилась в техникуме на швею, вышла замуж и уехала. Родила детей – сына и дочку. Жизнь у нее сложилась неплохо.

Юля с мамой. Фото: архив семьи.

А потом пришли 90-е… Вера потеряла работу, устроилась в кооператив. Шила и вязала на продажу, надо было кормить семью.

- Первое время Валя приезжала в гости, даже с дочкой. Но затем что-то разладилось. Пошли упреки, претензии: «А свою почему в интернат не сдаешь?». Постепенно отношения сошли на нет. Валя прекратила отвечать на письма (сотовых телефонов не было). Через какое-то время тяжело заболела мама. Письма пропали. Да и я тогда была подростком, меня больше волновали личные проблемы…

Так прошло 20 лет. Юлия вышла замуж, воспитывала сына. Единственное, что помнила о Вале – название поселка, где та когда-то жила с мужем.

Помогла незнакомка

- Вот мы и потерялись – на два десятка лет. Но я всегда знала: у меня есть сестра. Хранила фотографии, воспоминания из детства. И всегда хотела ее найти. Почему? Она мне СЕСТРА, а родные все-таки должны держаться вместе. Я никогда не забывала ее. У меня с ней связаны только хорошие воспоминания. А, когда прошел трудный период, захотелось ее отыскать.

Прошерстила соцсети – ни следа. Подумала, может, сестра в интернете под другим именем или вообще ником, как быть тогда? В конце концов, решилась написать в программу «Жди меня».

- Смотрела я ее, смотрела. Надеялась, может, меня пригласят? Но ничего не было. Несколько месяцев, все позабылось. Как вдруг звонок – с незнакомого номера. Поднимаю трубку, а там женский голос: «Юля, это ты?» - Да. – Это Валя! Так мы и нашлись.

Оказалось, каким-то чудом. Позже Валентина расскажет сестре: встретиться им помогла совершенно чужая женщина:

- Она услышала в передаче «Жди меня», что Юлия из Красноярска ищет сестру, которая жила в поселке. А сама она как раз из этих мест, городка неподалеку. Посмотрела, прониклась нашей историей. Нашла время, написала объявления, приехала в поселок, расклеила их на остановках. Валя увидела. Поняла, что разыскивают ее и позвонила.

Как зовут незнакомку, почему она решила им помочь, сестры так и не узнали. Может быть, женщина сама пережила что-то подобное, остается только гадать…

Родная кровь

Спустя несколько дней они встретились. Валентина сама приехала в Красноярск - с подарками.

- Я очень волновалась, - признается Юля. – Ведь помнила ее еще 20-летней девочкой. – Увиделись, обнялись. Она жила в деревне, у них с мужем большое хозяйство, скот, техника, земля. А в соцсетях ее не было. Так что если бы не та женщина, мы бы не нашлись.

На этом месте должен быть счастливый финал: больше они не терялись. Ездят друг к другу в гости, общаются, но, увы… Забыть обиду Валя так и не смогла.

Хотя, когда собрались за столом после 20 лет разлуки, мама, Вера Александровна, просила прощения. «Извини, если тебя обижала, что-то сделала не так!».

– Валя приезжала еще несколько раз. А потом связь прервалась, общение прекратилось. Но мне хочется верить, это еще не конец, что обиды уйдут. Все равно мы родная кровь, сестры.

(*На долю старшей сестры выпало много испытаний. Учитывая пожелания женщины, мы сохраняем ее инкогнито - не можем опубликовать современное фото из этических соображений).

Юлия сейчас. Фото: предоставлено героиней публикации.

ВАЖНО

Как быть, если вам необходимо найти близкого человека, а в интернете его нет? Самое простое – обратиться в МВД, там помогут. Также есть другие варианты: тематические телепрограммы, профессиональные поисковики, частные детективы. «Комсомолка» тоже публикует такие истории, - а нас читают во всех уголках страны и за границей, - мы всегда готовы помочь. Иногда срабатывают и такие способы, как объявление на остановках. Каждый случай уникален. Главное – не терять надежду.

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