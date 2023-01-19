У красноярского чемпиона мира по хоккею Александра Семина родился третий ребенок

Александр Семин Фото: Мария ЛЕНЦ

У чемпиона мира по хоккею из Красноярска Александра Семина 15 января родился третий ребенок. Радостным событием поделилась его супруга в социальных сетях.

- В третий раз нам посчастливилось стать родителями чудесного малыша! – подписала милый черно-белый снимок новоиспеченная мама Алена Семина.

Пол малыша пока счастливые родители не раскрывают, но в социальных сетях идет обсуждение, что у четы Семиных родился мальчик. Так ли это, пока не известно.

Скриншот: тг-канал "Бал Дебютанток"

Напомним, что Александр и Алёна поженились в 2014 году. В 2015 и 2017 году на свет появились их два сына – Александр (старший) и Даниил (младший).

СПРАВКА:

Александр Сёмин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. С детства увлекался хоккеем, играл за красноярскую юношескую команду «Сокол».

В 19 лет впервые сыграл на чемпионате мира 2003 года. Стал двукратным чемпионом мира (2008, 2012). Заслуженный мастер спорта России (2009). Много лет выступал в НХЛ.

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