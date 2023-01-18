Тысячи жителей Красноярского края окунулись в крещенские купели

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 19 января красноярцы встретили праздник Крещения. Несмотря на морозную погоду, у прорубей традиционно выстроились небольшие очереди из смельчаков. Ночью в городе температура опускалась ниже -20 градусов. Но сибиряков такая погода точно не испугает и не остановит.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно сказать, что ночью крещенские купания только начинаются. Погрузиться в иордань можно до 21 часа сегодняшнего дня. Возле всех оборудованных в регионе купелей работают пункты обогрева, дежурят спасатели, полицейские и медики. Помимо дополнительных нарядов ДПС, безопасность обеспечивают около 200 сотрудников МЧС и 80 единиц техники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Священник Николай Ши-кэ-мин, заведующий канцелярией Красноярской епархии, отметил, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это культурная традиция.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздничные омовения – важная, но не главная составляющая праздника. Сегодня в красноярских храмах толпятся верующие. За порядком в культовых зданиях и возле них следят полицейские. Тысячи православных христиан приходят помолиться и набрать освященную воду. Считается, что она обладает чудодейственными свойствами: чтобы ощутить эффект, принято пить запасенную 19 января жидкость и умываться ею в течение года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в этом году работают две купели — по одной на правом и левом берегах:

— прорубь в районе Центрального парка (напротив смотровой площадки);

— иордань в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» (расположенным по адресу: проспект Красноярский рабочий, 120).

Фото: Мария ЛЕНЦ

На левом берегу можно припарковаться рядом с местом для купания. На правом – на парковке за торговым центром. Обе стоянки в день Крещения бесплатные.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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