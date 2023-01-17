Богослужения в Красноярске на Крещение 2023 года: место и время литургии Фото: Мария ЛЕНЦ

Богослужения в Красноярске на Крещение 2023 года начнутся с утра 18 января. В пресс-службе региональной епархии рассказали о месте и времени литургии.

Богослужения пройдут Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)- 18 января, и непосредственно в день Крещения – в ночь на 19 января 2023 года.

Мероприятия проведет митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, он возглавит богослужения в Покровском кафедральном соборе Красноярска на Сурикова, 26:

- Литургия в Крещенский Сочельник и первое освещение воды – 18 января, 08:00 часов;

- Всенощное бдение – 18 января в 17:00 часов;

- Божественная литургия и чин великого освещения воды – в 23:00 часов 18 января, пройдет в ночь на Крещение.

Добавим, что в Красноярске в день Крещения 19 января будут работать всего две купели: на левом берегу - напротив пешеходного перехода Центрального парка, под смотровой площадкой и на правом - в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» на Красноярском рабочем, 120. Подробнее здесь.

Погода на Крещение в Красноярске не порадует стабильностью. Днем около -15 градусов. Ближе к ночи похолодает до -29 градусов. Ожидается снегопад, но без сильного ветра.

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