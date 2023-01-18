МЧС опубликовал список купелей на Крещение в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Стал известен полный список разрешенных мест для купания в Красноярском крае на Крещение 19 января 2023 года. Перечень купелей составил МЧС по краю. Ранее мы рассказывали о местах для крещенских купаний в краевом центре.

Официальные места для купания на Крещение в Красноярском крае в 2023 году

- Ачинск - река Чулым в районе спасательной станции;

- Большеулуйский район, село Большой Улуй - река Большой Улуй;

- Новоселовский район – Красноярское водохранилище, село Новоселово напротив спасательной станции;

- Шарыповский район - озеро Линево, озеро Водопьянихи;

- Эвенкийский район, пгт. Тура - река Кочечум (забор воды), с. Ванавара - река Подкаменная Тунгуска (забор воды), с. Байкит – Источник (забор воды);

- ЗАТО Железногорск - Городское озеро;

- Ермаковский район, село Ермаковское - река Оя на улица Маркса (также одобрено Роспотребнадзоров);

- Шушенский район, село Казанское - река Оя (также одобрено Роспотребнадзоров);

- Богучанский район, поселок Богучаны - река Ангара (также одобрено Роспотребнадзоров);

- Таймырский муниципальный район, Дудинка - река Дудинка (также одобрено Роспотребнадзоров);

- Туруханский район, поселок Бор - грузовой причал (также одобрено Роспотребнадзоров);

- ЗАТО Зеленогорск - река Кан;

- Еще одна купель будет открыта в г. Енисейске на р. Енисей 80 км от устья р. Ангара (район городской бани)

В этих местах будут дежурить спасатели. В МЧС предупреждают, что купаться в неофициальных местах – опасно для жизни. Особенно в реках с сильным течением.

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