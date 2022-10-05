«Это особенная любовь»: стали известны имена победителей фотоконкурса «Усы, лапы и хвост»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Голосование за участников фотоконкурса «Усы, лапы и хвост» завершено, мы подводим итоги! Напомним, это первое масштабное событие в истории «Губернского клуба любителей домашних животных» - его открыли в честь 200-летия Енисейской губерни и медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки».

Перед тем, как станут известны имена счастливчиков, хотелось бы поблагодарить всех любителей животных, которые присылали на конкурс фото своих любимчиков! А среди них собаки, кошки, крысы, рыбки, морские свинки, хомяки, попугаи, кролики, барашки, коровы и даже пчелы! И все они чудесны, очаровательны, непредсказуемы – самые лучшие.

Но кому-то в этот раз повезло больше. Причин несколько. Одни активно включились в голосование, привлекли всех-всех – друзей, родных, коллег, знакомых и даже не совсем знакомых. Другие поразили необычной историей любви и дружбы со своим питомцем. Ну, а третьи удивили необычным снимком. В итоге список финалистов расширился.

Только представьте географию охвата фотоконкурса – можно алфавит изучать: Абакан, Абаза, Ачинск, Богучаны, Енисейск, Иланский, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Нижний Ингаш Норильск, Сосновоборск, Ужур и другие города, и поселки двух регионов Сибири.

Отдельно хотелось бы поблагодарить за участие и поддержку Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова и Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова.

Итак, встречаем победителей!

Лидер голосования - доберман Хан из Хакасского национального краеведческого музея. Этот брутальный пес набрал 431 голос. И снимок шикарный, посмотрите, кто не видел. Мы надеемся увидеться с Ханом в ноябре на открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» в Абакане и рассказать вам его историю.

Доберман Хан, Абакан

Дмитрий Миряхин из Красноярска и его малышка Буся - 341.

Алина Дубровская и ее французский бульдог Чавес из Енисейска - 297 голосов. И как говорят родные про эту парочку: «У Чавеса с Алиной особенная любовь, они практически везде и всегда вместе».

Алина Дубровская, Енисейск

Андрей Лушников и его кошечка Марго из Енисейска – 239 голосов. У них тоже особенная история: «Марго мы взяли в приюте для бездомных животных в Красноярске и привезли в Енисейск. Эта замечательная кошечка вырастила троих наших детей».

Андрей Лушников, Енисейск

Инна Сунцова и ее талантливый пес Кеша из Красноярска– 213 голосов. Чем же Кеша прославился сначала в узком, а сейчас и в широком кругу? Вот что рассказывают хозяева: «Между собой мы называем его «певец», потому что он очень любит общаться и привлекать к себе внимание заливистой песней на всю округу. Музыкальный репертуар богат и многогранен. Никто не остается равнодушным после прослушивания данного товарища, особенно соседи».

Инна Сунцова, Красноярск

За Дарью Слонову и ее необычного кота с хвостиком, как у зайчика отдали 186 голосов.

А теперь переходим к спецноминациям. Тут выбор был невероятно сложным, поэтому мы оценили вашу волю к победе. Победители в номинации «Растем вместе»:

- Красноярки Варвара и Карина Семашко со своими крольчатами.

- Никита Шмидт и его щенок Татошка из Минусинска.

Никита Шмидт, Минусинск

- Артем Власов из Канска и его кот Мирон. Его история такова: «К первому классу мы с мамой взяли котенка, чтобы, когда я приходил с уроков, он меня встречал, и я с ним играл. Он каждый день помогает мне просыпаться, умываться и собираться в школу-всегда находится рядом со мной. Даже уроки мы с ним делаем вместе. Он очень ласковый, дружелюбный и любопытный! Мой кот- самый лучший»!

В номинации «Ретро-фото» победил Арсений Холодилин из Канска, который поделился снимком из прошлого века: «Эта фотография сделана в марте 1950 годав Канском районе в деревнеПодояйск. На ней изображены моя прабабушка, ее старший брат, их верный пес Моряк».

А далее расскажем, как и где будут принимать поздравления и подарки наши победители.

Красноярцев приглашаем на торжественное награждение в пресс-центр «Комсомольской правды» - Красноярск (Красноярск, Никитина, 3 «Б») 6 октября в 17.00.

Остальных победителей наградим прямо в их городах во время открытия «Губернского клуба любителей домашних животных».

Если подробнее, то:

Енисейск. Приглашаем победителей 8 октября в 12.00 по адресу Петровского 7 (городская библиотека).

Лесосибирск. 9 октября в 12.00 по адресу ул. Победы, 43 (ветеринарная аптека).

Канск. Награждение состоится 22 октября. Время и место сообщим победителям лично.

Минусинск. Торжественное событие намечено на 26 ноября. О времени и месте известим.

Абакан. Красный день календаря – 27ноября. Ожидайте персонального приглашения.

А еще «Губернский клуб любителей домашних животных» откроется в городах края: Иланский (23 октября), Ужур (12 ноября) и Назарово (13 ноября).

Мы приглашаем всех, у кого уже есть домашние животные, и кто еще только мечтает об этом. Мы хотим познакомиться с вами и вашими питомцами, если погода позволит, берите их с собой.

Особенно приглашение для наших всех участников фотоконкурса. И это касается не только победителей. Вас ожидают приятные сюрпризы.

Что будем делать? Весело проводить время! Фотографироваться в классных фотозонах, показывать таланты своего питомца, участвовать в конкурсах, подвижных играх, соревнованиях и получать за это необычные купоны - «песики». «Песики» можно будет обменять в ветеринарных аптеках на симпатичные сувениры для себя и ваших питомцев.

Посмотреть фото наших участников и скачать диплом за активное участие (с 6 октября) можно на странице фотоконкурса здесь.