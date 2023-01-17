В аэропорту Красноярска из-за пьяного дебошира задержали вылет на Пхукет Фото: Мария ЛЕНЦ

«Аэробус» уже стоит под парами возле аэровокзала Красноярска, пассажиры почти все расселись по своим местам, бортпроводники помогают устраиваться остальным. Много детворы. Все, в общем-то суетятся, как обычно бывает при посадке (вот взлетят – и успокоятся в своих креслах).

И тут пьяный мужской голос кому-то грозит расправой, сдабривая спутанную речь матами:

- Все… Пошел… Я тебя пристрелю в городе…

Ему делают замечание, просят успокоиться – он распаляется еще больше и больше. Жена (очевидцы говорят, такая же «синяя», как и муж) поддакивает ему, встревает, огрызается и на пассажиров, и на членов экипажа. И это несмотря на то, что вместе с ними их дети.

Наконец, стало понятно, что в такой обстановке самолет никуда не полетит. До Пхукета семь часов пути, если пара нетрезвых пассажиров еще при отправлении такой концерт устроили, что будет, когда воздушное судно поднимется в небо. Лучше не рисковать. Командир вызвал транспортных полицейских, те стали выводить семью, а дебошир-отпускник возьми да заяви: самолет заминирован, он сам его и заминировал.

- У меня мама летела этим рейсом, это она снимала она на видео. Семья эта очень жестко перепила, причем они с детьми были. Когда их решили высаживать, то они начали орать и ругаться. И в самый последний момент этот мужчина кричал, что самолет вроде взорвет. Из-за этого всех высадили и перепроверяли весь самолет. Короче, на 3 часа задержали рейс, - рассказал журналистам «КП-Красноярск» Арам Ирицян.

В результате пришлось вывести всех пассажиров из салона и провести тщательный досмотр салона и багажа.

В пресс-службе красноярского аэропорта рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что рейс на Пхукет изначально должен был вылететь в 10:20 по местному времени, его задержали до 11:40, затем до 13:20. Наконец, до 14:00 часов по местному времени. В настоящее время должее уже должен вылететь. Остается надеяться, что пассажиры, которые летят в отпуск в жаркую страну, больше не столкнуться с неприятностями в пути.

Что касается супругов, которые устроили беспорядок, с ними беседуют сотрудники транспортной полиции, далее будет принято решение, как их наказать. Кстати, авиакомпания «Аэрофлот» может предъявить им съем за многочасовую задержку рейса.

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