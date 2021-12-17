Рейс из Красноярска в Хургаду задержали на 4 часа из-за таинственно исчезнувшего пассажира

В самолете недосчиталась одного пассажира Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска перед вылетом таинственно исчез пассажир рейса в Хургаду. Об этом рассказала туристка Ирина Погосян на своей странице в инстаграме.

Рейс был задержан на 3,5 часа. Все из-за пропавшего туриста. Мужчина просто растворился в воздухе. Хотя поначалу все шло нормально. Всех посадили в самолет, люди расположились и приготовились к вылету, в предвкушении отдыха в жарком Египте. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

Бортпроводники начали подсчет всех вылетающих… и не досчитались одного. В списке таможни было 285 человек, а на борту оказалось 284. Казалось бы, ситуация неприятная, но ничего удивительного. Тем не менее, рейс был задержан. Работники авиакомпании решили вспомнить пословицу - не под дождем: постоим да подождем. На борт даже вызывали полицейских, которые так же пытались разобраться, куда пропал пассажир – не помогло.

Ситуация так и не разрешилась. Вспомнив другую пословицу - семеро одного не ждут, экипаж все же решил вылететь из аэропорта, без потерявшегося пассажира… спустя 3,5 часа. Красноярка с негодованием отметила, что из-за этой ситуации день отдыха был просто потерян:

- Должны были прибыть в 12:00, а прилетим в лучшем случае в 16 часов, - сокрушается девушка.

В красноярском аэропорту исключили вероятность того, что пассажир мог сесть не в свой самолет, так как посадка проводилась через телетрап. Но предположили, что загадочного туриста не существует в принципе, а бортпроводники просто ошиблись при подсчете пассажиров.

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