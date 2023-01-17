В Норильске машину насквозь проткнуло металлическим штырем. Фото: т/г NorilskToday

В Норильске машину насквозь проткнуло металлическим штырем. Жуткие фотографии показали в телеграм-канале NorilskToday: «Тойота Карина» словно наделась на часть от ограждения, которое отделает проезжую часть от пешеходной. Штырь проходит через лобовое стекло со стороны пассажира (иномарка праворульная) и выходит на метр через заднее стекло.

Произошло это в минувшую субботу 14 января возле стадиона «Заполярник». В аварии никто не пострадал. В ГИБДД северного города пояснили, что водитель был трезвым, но у него никогда не было водительских прав. И в автошколе он не учился. А тут еще сложные погодные условия – сильный мороз, ветер. Вот и получилось то, что получилось : не справился с управлением и налетел на препятствие.

Этот случай напомнил ДТП, которое случилось в сентябре 2018 года в Талнахе. Ранним утром мужчина ехал на работу, не справился с управлением и наскочил сначала на правое, а затем на левое дорожное ограждение. Потом слетел с дороги и напоролся на металлическую трубу диаметром 10 сантиметров. Она пронзила его насквозь, через легкое. Врачи чудом спасли парня от смерти, он провел в больнице несколько лет и поправился.

Фото: т/г NorilskToday

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