В Красноярском крае проверяют безопасность воды на месте крещенских купелей Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционным крещенским купаниям быть. Еще пару дней назад муниципалитеты, главным образом власти краевого центра, планировали отменить купели – из тех соображений, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает оставаться слишком высоким. Эту новость горожане приняли негативно. За купели вступился даже губернатор края.

Как показывает практика – запретить нашим людям купаться в проруби 19 января нельзя – кто очень хочет, все равно сделает это. Так что нужно сделать этот процесс организованным и максимально безопасным, чтобы дежурили рядом медики, полиция, спасатели – все, как было раньше и как должно быть.

В свою очередь, специалисты регионального Роспотребнадзора озадачились проверить безопасность воды в местах, где будут организованы крещенские купания. Результаты должны быть уже в начале следующей недели. Сейчас они проводят отборы проб воды:

- Ачинск, Река Чулым, в районе спасательной станции

- Большой Улуй, речка Большой Улуй

- Новоселово, Красноярское водохранилище

- Шарыповский район, село Родники, улица Заречная, родник «Родничок»

- Шарыповский район, село Березовское, источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

- Шарыповский район, село Парная, озеро Большое

- Манский район, село Шалинское, озеро Новоалексеевка

- станция Зыково, река Березовка

- село Бархатово, река Есауловка

- поселок Березовка, река Березовка

- Эвенкия, поселок Тура, река Кочучум

- село Ванавара, река Подкаменная Тунгуска

- село Байкит, источник на окраине села

- Назарово, река Чулым возле улицы Паромной

- село Ильинка, Святой источник пророка Божия Илии.

В ближайшее время этот список будет расширен – администрация Красноярска определит места размещения купелей.