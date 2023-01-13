В Красноярском крае проверяют безопасность воды на месте крещенских купелей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Традиционным крещенским купаниям быть. Еще пару дней назад муниципалитеты, главным образом власти краевого центра, планировали отменить купели – из тех соображений, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает оставаться слишком высоким. Эту новость горожане приняли негативно. За купели вступился даже губернатор края.
Как показывает практика – запретить нашим людям купаться в проруби 19 января нельзя – кто очень хочет, все равно сделает это. Так что нужно сделать этот процесс организованным и максимально безопасным, чтобы дежурили рядом медики, полиция, спасатели – все, как было раньше и как должно быть.
В свою очередь, специалисты регионального Роспотребнадзора озадачились проверить безопасность воды в местах, где будут организованы крещенские купания. Результаты должны быть уже в начале следующей недели. Сейчас они проводят отборы проб воды:
- Ачинск, Река Чулым, в районе спасательной станции
- Большой Улуй, речка Большой Улуй
- Новоселово, Красноярское водохранилище
- Шарыповский район, село Родники, улица Заречная, родник «Родничок»
- Шарыповский район, село Березовское, источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»
- Шарыповский район, село Парная, озеро Большое
- Манский район, село Шалинское, озеро Новоалексеевка
- станция Зыково, река Березовка
- село Бархатово, река Есауловка
- поселок Березовка, река Березовка
- Эвенкия, поселок Тура, река Кочучум
- село Ванавара, река Подкаменная Тунгуска
- село Байкит, источник на окраине села
- Назарово, река Чулым возле улицы Паромной
- село Ильинка, Святой источник пророка Божия Илии.
В ближайшее время этот список будет расширен – администрация Красноярска определит места размещения купелей.